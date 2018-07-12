СТРАНА.ua: Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО

Венгрия будет блокировать сближение Украины с НАТО, пока ситуация с вопросом о языках национальных меньшинств в стране не изменится. Как пишет «СТРАНА.ua», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти продолжат защищать проживающих на территории Украины венгров до тех пор, пока Киев не предоставит им юридические гарантии.

Будапешт не намерен поддерживать Украину до тех пор, пока в стране не улучшится ситуация с национальными меньшинствами. Как пишет «СТРАНА.ua» , об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам главы венгерского МИД, страна, которая заявляет о европейских и евроатлантических стремлениях, не может допустить распространения ультранационалистических настроений, направленных против нацменьшинств.

«Венгрия дала понять, что ни в коем случае не может поддержать сближение Украины с НАТО, пока ситуация в этой сфере не улучшится», — заявил Сийярто.

Как отмечает издание, он акцентировал внимание на том, что венгерские власти продолжат защищать проживающих на территории Украины венгров до тех пор, пока Киев не предоставит им юридические гарантии.