HuffPost: восточноевропейские «популисты» саботируют «климатическую политику» ЕС ради инфраструктурных проектов Кремля

Восточноевропейские страны с «популистскими правительствами» систематически выступают против планов ЕС по защите климата и поддерживают интересы России по экспорту минерального топлива, пишет Huffington Post. С точки зрения венгерских, чешских, польских и словацких политиков глобальное потепление — это «дезинформация», и приоритетное значение имеет не «эффективное использование энергии», а газовые инфраструктурные проекты.

В этом месяце «страны ЕС с популистскими правительствами» — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия — выступили против планов Евросоюза повысить использование возобновляемой энергии на 35%, сообщает журналист Huffington Post Артур Неслен. Эти же страны высказались против экономии энергии на 40%, несмотря на «признаки того, что изменение климата от Антарктики до африканской саванны ускорилось».

«Мы видим, что популистские правительства систематически выступают против амбициозных целей по климату и энергетике, что согласуется с главным экономическим интересом России — экспортировать минеральное топливо и ядерные технологии», — заявил вице-председатель комитета Европарламента по окружающей среде Бенедек Явор. Например, Венгрия под руководством Виктора Орбана представляет собой «ценного союзника российской газовой инфраструктуры» и в настоящее время строит финансируемый Россией ядерный реактор вблизи Будапешта, отмечает автор материала. В свою очередь, парламент Болгарии в этом месяце одобрил возобновление строительства АЭС «Белене», начатое ещё в советскую эпоху.

«Этой АЭС нет никакой энергетического или экономического оправдания, — заявил бывший министр Болгарии по окружающей среде Юлиан Попов. — Ни один эксперт по энергетике не скажет, что это хорошая идея. Я не против ядерной энергии как технологии, но «Белене» — это катастрофический случай». Как и Венгрия, Болгария выступает против климатических целей Брюсселя. В частности, министр Болгарии по окружающей среде Нено Димов назвал глобальное потепление «дезинформацией».

Кроме того, в ходе своего президентства в ЕС в этом году Болгария пыталась заменить принцип Евросоюза «эффективное использование энергии имеет приоритетное значение» на правило, согласно которому страны ЕС могут отдавать приоритет газовым инфраструктурным проектам. «Мы хотим стать газовым узловым пунктом на Балканах. Это приоритет для нас», — заявил Huffington Post болгарский министр, оставшийся анонимным. В Чехии российские ядерные интересы также переживают «расцвет». В стране находятся два ядерных реактора советских времён, и имеются планы по строительству ещё одного энергоблока, резюмирует автор Huffington Post.