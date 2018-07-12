Welt: после разногласий в НАТО Путин может потирать руки и ждать гостей

Чем сильнее разногласия внутри НАТО, тем больше неуверенность некоторых членов альянса, передаёт Welt. В результате — по окончании саммита в Брюсселе — они могут попытаться наладить прямые контакты с Москвой, а также диалог с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы «договориться, заручиться поддержкой и, возможно, заключить двусторонние соглашения», отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Кристоф, внутри Североатлантического альянса разразились споры, и теперь Владимир Путин действительно может потирать руки, не так ли?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да.Чем сильнее разногласия внутри НАТО, тем больше, разумеется, неуверенность некоторых из числа 29 членов Североатлантического альянса. Это неуверенность может привести к тому, что некоторые из членов попытаются наладить прямые контакты с Москвой, а также диалог с Владимиром Путиным, чтобы договориться, заручиться поддержкой и, возможно, заключить двусторонние соглашения.

Всё это, конечно же, усиливает влияние президента Российской Федерации Владимира Путина на международной арене: другими словами, если Запад лихорадит, то это всегда играет на руку главе Кремля.

С нами на связи из Москвы был Кристоф Ваннер. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.