ZDF Оригинал

ZDF: на саммите НАТО с тревогой ждут «разрушительного твита» Трампа

Материал представлен в переводе ИноТВ
До окончания саммита НАТО перед его участниками стоит задача: вопреки трещинам в фундаменте не обрушить «здание» альянса, передаёт ZDF. К тому же многие в Брюсселе сейчас с тревогой вспоминают последнюю встречу лидеров G7, когда «одним твитом Трамп вновь всё разрушил», отмечает корреспондент немецкого канала.

Итак, вместо солидарности — претензии в адрес партнёров по НАТО. С нами на связи из Брюсселя Штефан Ляйферт. Чего добивается президент США?

ШТЕФАН ЛЯЙФЕРТ, корреспондент ZDF: Стратегия Трампа в Брюсселе — максимально накалить ситуацию, но при этом не привести саммит к полному краху. Во второй половине дня Дональд Трамп хоть и поддержал итоговое заявление, ему, однако, удалось ещё больше подпилить опоры, на которых держится НАТО.

Выразилось это в следующем: во-первых, он усомнился в готовности членов НАТО оказывать друг другу военную помощь — это как раз то обещание, на основании которого альянс в своё время и создали; во-вторых, он выдвинул резкие обвинения в адрес одного из главных партнёров по НАТО — Германии и заявил, что ФРГ в некотором смысле делает общее дело с Владимиром Путиным и Россией.

Эти заявления здесь посчитали чересчур резкими. Поэтому до окончания саммита Североатлантического альянса перед его участниками стоит задача как-нибудь постараться — вопреки трещинам в фундаменте — не обрушить «здание» НАТО.

Впрочем, все понимают, что опасность ещё далеко не устранена. Многие здесь с тревогой вспоминают, что случилось во время саммита «Большой семёрки»: после его завершения одним твитом Трамп вновь всё разрушил.

Штефан, большое спасибо за объяснение.

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ZDF Германия Европа
теги
Дональд Трамп НАТО саммит
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров