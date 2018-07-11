La Presse: Трюдо заверил, что кроме Трампа никто в НАТО не будет защищать Россию

Перед саммитом стран НАТО, который пройдёт в Брюсселе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал Дональда Трампа за его пророссийские высказывания. Трюдо заметил, что союзники не станут на встрече слушать рассуждения американского президента в поддержку России, а, наоборот, смогут обновить свои обязательства перед альянсом.

Трамп — единственный, кто станет защищать Россию на саммите НАТО, а у союзников будет мало времени на пророссийские рассуждения американского президента, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Как отмечает La Presse canadienne, канадский политик произнёс эти заявления во время визита в Латвию перед саммитом Североатлантического альянса, который начинается в Брюсселе.

Незадолго до саммита президент США Дональд Трамп высказался о России в позитивном ключе, применив ту же тактику, что перед саммитом «Большой семёрки», когда он призвал вернуть Россию в эту группу. В этот раз Трамп заявил, что среди всех проблем, с которыми ему придётся столкнуться в ближайшее время, Россия не столь серьёзная, нежели союзники по НАТО, которые не хотят делать должные взносы, или же затягивающийся брексит. «Итак, у меня есть НАТО, есть Великобритания, которая в некотором роде переживает бурю, и есть Путин. Честно говоря, с Путиным, наверное, проще всего. Кто бы мог поверить? Кто бы мог поверить?» — заявил глава Белого дома перед своим отъездом.

Трюдо за последний месяц неоднократно был в бешенстве из-за поведения Трампа, который сам его раскритиковал в Twitter спустя несколько часов после достаточно тёплого завершения саммита «Большой семёрки». На этот раз канадский лидер чётко дал понять, что вместе с другими союзниками по НАТО будет защищать альянс, который изначально был создан для противодействия Советскому Союзу.

«Наша встреча завтра даст возможность всем странам обновить наши обязательства перед НАТО, показать, что альянс на самом деле важен, что он на самом деле делает важные вещи, и что ценности и правила, для защиты которых он был создан более 75 лет назад, по-прежнему актуальны и сегодня как никогда, — приводит издание слова Трюдо. — Мне не терпится поговорить с президентом Трампом».

Комментарии Трампа «чудовищны», хоть он и прав по поводу недостаточного финансирования НАТО со стороны отдельных стран вроде Канады, отмечает и канадский полковник в отставке Бретт Будро. «Поносить своих давних союзников и при этом хорошо отзываться о стране, которая безосновательно захватила территории и перекроила границы Европы военным образом впервые после Второй мировой войны, — это, по меньшей мере, обескураживает», — приводит слова Будро La Presse canadienne.