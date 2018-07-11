Politico: Олбрайт призвала Трампа быть начеку на встрече с «бывшим офицером КГБ»

16 бывших глав внешнеполитических ведомств разных стран обратились с посланием к Дональду Трампу, которому вскоре предстоит поездка на саммит НАТО и встреча с Владимиром Путиным. Среди подписантов этого открытого письма оказалась и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, сообщает Politico. В интервью изданию она отметила, что советовала главе Белого дома проявлять осторожность на переговорах с российским лидером, который, по её словам, очень умён и дисциплинирован.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и 15 бывших министров иностранных дел из разных уголков света призвали Дональда Трампа укрепить «ухудшающиеся отношения» Америки с западными союзниками. В своём послании они также предупреждают президента, что он рискует совершить «грубую ошибку», если проигнорирует «угрозу со стороны путинской России», пишет Politico.

Издание обращает внимание, что заслуженные дипломаты помимо прочего не забыли похвалить главу Белого дома. К примеру, они ставят Трампу в заслугу то, что ему удалось подтолкнуть участников НАТО к увеличению трат на оборону.

Помимо Олбрайт письмо подписали британец Дэвид Милибэнд и немец Йошка Фишер. Они решили поделиться своим мнением накануне саммита НАТО в Брюсселе и встречи Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, поясняет Politico.

На взгляд издания, само существование этого послания прекрасно иллюстрирует «глубину трансатлантического беспокойства», вызванного поведением Трампа. Ведь он не только «унижает европейских союзников США», но и «добивается расположения Путина, в то время как Россия угрожает своим западным соседям».

Настроения в Европе представляют собой смесь из «страха и замешательства», заявила Олбрайт в интервью Politico. «Прошло очень-очень много времени с тех пор, как я видела подобные опасения и попытки понять, какую позицию занимают Соединённые Штаты», — подчеркнула она.

По словам Олбрайт, тревога европейцев особенно обострилась после недавнего саммита «Большой семёрки». На этой встрече Трамп «умалял достоинства» лидеров таких важных союзников США, как Канада и Германия. После чего он отправился на встречу с «жестоким северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, которого осыпал похвалами».

Теперь лидеры НАТО опасаются повторения ситуации: Трамп «устроит им трёпку», а затем примется «обхаживать» Путина. «Он преподнёс бы по-настоящему хороший сюрприз, если бы повёл себя дружелюбно и шёл на сотрудничество на переговорах с лидерами НАТО», — предположила Олбрайт в беседе с Politico.

Трамп неоднократно жаловался, что США приходится нести основной груз по финансированию НАТО. Порой американский президент превозносил альянс и уверял, что полностью поддерживает его, но иногда уклончиво отвечал на вопрос, верит ли он в принцип коллективной безопасности.

Эти противоречивые сигналы приводят в «глубокое смятение» европейских лидеров, непривыкших к тому, что основные принципы военного блока ставятся под сомнение. «Они действительно не понимают, чего хочет Трамп», — уверена Олбрайт.

16 подписантов письма к Трампу признают, что американо-российское сотрудничество может оказаться ценным в некоторых вопросах, включая гражданскую войну в Сирии. Но при этом они призывают не забывать, что Москва пытается «ослабить влияние» Вашингтона и «рассорить» его с европейскими союзниками.

«Своими действиями в Крыму и на востоке Украины Россия нарушила украинский суверенитет и международное право. Её вмешательство в выборы по всему миру подорвало доверие к демократии. Игнорировать или признавать эти действия — значит совершить серьёзную ошибку, побуждающую к новой агрессии и нестабильности», — считают авторы послания.

Не так давно в свет вышла книга Олбрайт «Фашизм: предупреждение», в которой она осуждает распространение авторитаризма и критикует Трампа за его «очевидную любовь» к диктаторам. Больше всего её тревожит Путин, который, по-видимому, «получает удовольствие от раскола между США и Европой».

«Мне приходилось иметь с ним дело: он очень умён и дисциплинирован. Президент Трамп должен быть очень осторожен, потому что он будет договариваться с бывшим офицером КГБ, который играет плохим набором карт очень-очень хорошо», — отметила Олбрайт.