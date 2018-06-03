Олбрайт: США напрасно хвастались победой в холодной войне

По словам бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, чтобы восстановить величие своей страны, Владимир Путин делает из информации оружие и утверждает, что США всегда плохо относились к России. Поэтому американцам нужно было говорить не то, что это они победили в холодной войне, а что коммунистический режим её проиграл, заявила она в видеоинтервью The Washington Post.

Среди других вопросов — борьба с расследованием попыток России манипулировать нашей политикой в 2016 году с помощью взломов и информации, превращённой в оружие. По мнению наших спецслужб, человеком, который руководил этой кампанией, был президент России Владимир Путин. У вас в книге есть фрагмент, в котором вы описываете встречу с Путиным в Москве в 2000 году. Тогда он только стал российским президентом, и вы встретились после ухода Ельцина. Когда вы летели домой, вы сделали для себя небольшую памятку — и я процитирую её, потому что она достаточно показательна. И я попрошу вас объяснить, почему вы выразились именно так.



Вы написали следующее: «Путин маленький, бледный и такой холодный — почти как рептилия (смех в зале). Когда пала Берлинская стена, он находился в Восточной Германии. Он говорил, что понимал, почему это было неизбежно — ситуация с разобщающей стеной не могла продолжаться бесконечно — но он также ждал, что на её месте появится что-то другое. Но никаких предложений по этому поводу не поступило. Советы просто всё побросали и ушли. Он заявил, что многих проблем удалось бы избежать, если бы их уход не был столь торопливым. Из-за того, что произошло с его страной, Путин чувствует стыд, и он намерен восстановить её величие».



Вы писали об этом в 2000 году — 18 лет назад. Расскажите нам, что было потом, и как нам лучше всего вести дела с человеком, который, по вашим словам, «такой холодный — почти рептилия».



МАДЛЕН ОЛБРАЙТ, бывший госсекретарь США: Прежде всего, мы с президентом Клинтоном впервые встретились с Путиным ещё раньше, когда он был исполняющим обязанности президента. Это произошло на саммите ОПЕК в Новой Зеландии. На этом этапе Путин пытался втереться в доверие и найти новых друзей — но он всё равно был холодной рептилией.



Путин примечателен тем, что он очень умён. На этих встречах он не выдвигал никаких тезисов — он сам делал записи. Более того, должна сказать, что для президента Клинтона тогда был организован джаз-концерт, и Клинтон танцевал, а Путин сидел вот так (резко выпрямляется и нахмуривается). Ритм вообще не поймал. (смех в зале).



Однако интересно, насколько он был умён и целеустремлён. Тогда, — я говорю о том, что произошло раньше, в 1991 году, когда развалился Советский Союз, — я стояла во главе аналитического центра. Меня попросили принять участие в большом исследовании всей Европы после холодной войны. Вопросники, фокус-группы и так далее. Фокусной группой, которую я никогда не забуду, стали люди, с которыми я встретилась неподалёку от Москвы. Тогда один человек встал и сказал: «Мне так стыдно. Мы были сверхдержавой, а стали Бангладешем с ракетами».



Не слишком сложно догадаться, что Путин идентифицирует себя с тем человеком, который чувствовал, что Россия потеряла своё достоинство и величие. И он собирается вернуть это — во всех отношениях. Путин сделал следующее: он перевернул историю, чтобы показать, что мы никогда не уважали Россию, и всё, что мы делали, было направлено против России, и что это его долг вернуть всё на свои места.



Что касается второй части высказывания, и помимо нашей с ним встречи я много читала об этом, он — агент КГБ. Он хорошо разыгрывает партию со слабыми картами на руках. И у него очень хорошо получается использовать пропаганду. Он всё контролирует, он сделал из информации оружие. Его цель состоит не только в том, чтобы восстановить Россию, но и сделать так, чтобы позиции США в Европе ослабли. Для этого он отделяет от нас другие демократические страны. Мы видим результат: Венгрия стала явно главным тому примером. И обычно он для этого использует информацию.



И также он использует информацию, чтобы вмешиваться в наши выборы. В таких вещах он эксперт. Он решительно настроен, у него есть цель, он умён, и мы не можем его недооценивать. Как я уже сказала, он хорошо разыгрывает партию со слабыми картами на руках.



Как ваш опыт показывает, что США должны делать с этим бывшим агентом КГБ? Он способен рисковать и готов переходить все границы дозволенного. Какая стратегия действий в его отношении будет мудрой — вот, что я хочу сказать?



МАДЛЕН ОЛБРАЙТ: Прежде всего, я хочу сказать, что мы не можем просто противостоять друг другу. Мне кажется, что искусство дипломатии состоит в том, чтобы найти сферы, в которых мы можем взаимодействовать, а где мы должны отстаивать то, во что верим. И на самом деле есть сферы, в которых мы должны сотрудничать: изменение климата, борьба против террористов, на чей счёт мы сходимся во мнении, что они террористы. А затем можно определить и ряд других: как справляться с проблемами здравоохранения и другие многочисленные вопросы, которые требуют многостороннего сотрудничества. Взять даже проблему нераспространения ядерного оружия.



Но при этом мы должны отстаивать то, во что верим, наши ценности. Что касается различных взаимоотношений, мы должны понимать, что Путин — это такой же лидер, как у нас президент, и на этом строится бюрократия. А осложняется всё это из-за того, что… Кстати, я считаю, что было ошибкой с нашей стороны говорить, что мы победили в холодной войне. Это они проиграли в холодной войне. И разница здесь не только семантическая. Коммунистическую систему постигла неудача. Но Путин сказал, что развал Советского Союза стал величайшей катастрофой XX века — и учитывая, что произошло в XX веке, это можно назвать небольшим преувеличением (смех в зале).



Я считаю, мы должны понимать, откуда он сам, и давать отпор в тех моментах, где это нужно. Нас попросили сделать нечто, чего никто никогда не делал: перенять мощь нашего главного противника. И мы по-прежнему пытаемся с этим справиться. Но я на самом деле считаю, что будет ужасно, если мы не станем отстаивать наши ценности. И если президент США встаёт рядом с лидером Польши, который пытается разделаться со своей судебной системой, и хвалит его, это вовсе не способствует достижению наших целей.



Так что мы должны понимать, во что верим, и стараться дать отпор действиям России, которая пытается навредить всем этим странам, и в то же время найти сферы, где мы можем вести сотрудничество. Это непросто.



Дата публикации 31 мая 2018 года.