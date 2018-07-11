Меркель ответила Трампу: Германия — свободная страна

Германия проводит независимую политику и принимает самостоятельные решения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что её страна — «заложник» России. Она напомнила главе Белого дома, что времена «советского контроля» прошли, а также подчеркнула, что Германия — второй по размеру поставщик войск для НАТО и важный член организации.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии:Добрый день. В первую очередь я хочу пожелать вам всем хорошего дня. Я рада саммиту НАТО, но и готова к спорным дискуссиям. Саммит хорошо организован, но в ходе обсуждения наверняка будут озвучены различные позиции. Германия многим обязана НАТО. Объединение Германии, единство Европы — этому во многом поспособствовало НАТО.
Но и Германия многое делает для НАТО. Мы второй по размеру поставщик войск. Большую часть наших военных возможностей мы ставим на службу НАТО. И мы по сей день ведём активную деятельность в Афганистане. И таким образом мы защищаем интересы Соединённых Штатов Америки.
По этому поводу (по поводу заявления Трампа о том, что Германия — «заложник» России. — ИноТВ) я хочу также добавить, что сама застала времена, когда часть Германии контролировал Советский Союз. И я очень рада, что сегодня мы — единая, свободная Федеративная Республика Германия. И поэтому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем самостоятельные решения. И это хорошо, особенно для людей в новых федеральных землях.
Также скажу о расходах на оборону. Во времена холодной войны расходы ФРГ на оборону очень часто превышали два процента (ВВП. — ИноТВ). После этого мы, как и многие другие, действительно существенно сократили траты. И сегодня мы в соответствии с решениями, принятыми в Уэльсе, готовы увеличивать свои оборонные расходы. Мы это делаем из года в год. 2018-й, 2019-й — не исключения. И в 2024 году мы будем тратить на оборону на 80 процентов больше, чем в 2014-м.
Так что мы понимаем, что в соответствии с решениями, принятыми в Уэльсе, обязаны двигаться в направлении увеличения своих военных расходов до двух процентов. К тому же дополнительный ресурс мы собираемся поставить на службу НАТО. Поэтому я рада предстоящему обсуждению, понимая, что мы — важная часть НАТО. Большое спасибо.
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