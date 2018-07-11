CNN

Министр обороны Германии: надеюсь, Трамп даст понять Путину — НАТО никогда не признает «аннексию Крыма»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN выразила надежду на то, что президент США Дональд Трамп на своей встрече с Владимиром Путиным после саммита НАТО «ясно даст понять», что альянс никогда не признает «аннексию Крыма». По мнению фон дер Ляйен, участники саммита дадут чёткий сигнал о сплочённости и решимости, и Трамп должен будет передать этот сигнал Путину.

В таком случае какие заявления в адрес президента Путина вы надеетесь услышать от президента Трампа, когда они встретятся через день или два после саммита НАТО?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии: Надеюсь, что после саммита НАТО, на котором мы дадим чёткий сигнал о нашей сплочённости и решимости, Трамп ясно даст понять, что мы никогда не признаем аннексию Крыма, которая является нарушением международного законодательства, что мы следим за тем, что происходит, к примеру, на Украине, и что возможность договориться и решить все эти проблемы есть, но при условии желания другой стороны действительно добиваться мира.

В общем, тем для обсуждения много, но важнее всего, чтобы (Трамп. — ИноТВ) принёс с саммита НАТО чёткий сигнал о сплочённости и решимости.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.

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источник
CNN США Северная Америка
теги
Владимир Путин Германия Дональд Трамп НАТО Россия США
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