Bayerischer Rundfunk: саммит НАТО пройдёт в тени встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Какие бы «практические решения» члены НАТО ни приняли на саммите в Брюсселе, нервозность из-за предстоящей в Хельсинки встречи Дональда Трампа и Владимира Путина никуда не денется, пишет Bayerischer Rundfunk. Если американский лидер изберёт более дружественный тон с главой Кремля, чем с союзниками, то это станет «катастрофическим сигналом как для альянса, так и для Европы», заявляет журналист немецкой радиокомпании.
«Каким образом выстраивать отношения с Российской Федерацией?» — этим вопросом так или иначе «усиленно» займутся участники стартующего в Брюсселе саммита Североатлантического альянса, пишет Bayerischer Rundfunk.
Недавно президент США Дональд Трамп «задел за больное» союзников по НАТО, дав понять, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки может пройти для него легче, чем саммит альянса в Брюсселе, отмечается в статье на сайте немецкой радиокомпании.
Если американский лидер изберёт более дружественный тон с Путиным, чем с союзниками, то это станет «катастрофическим сигналом как для Североатлантического альянса, так и для Европы», констатирует автор статьи Кай Кюстнер.
В свою очередь, президент Европейского совета Дональд Туск заранее предупредил главу Белого дома, чтобы тот ошибочно не принимал Владимира Путина за друга: «Всегда важно знать, кто ваш стратегический партнёр, а кто — ваша стратегическая проблема».
В любом случае союзники Соединённых Штатов по НАТО будут внимательно прислушиваться ко всем словам, которые «прозвучат из уст Трампа и Путина» во время двухсторонней встречи американского и российского президентов в Хельсинки, убеждён журналист Bayerischer Rundfunk.
Какие бы «практические решения» союзники по НАТО ни приняли на саммите в Брюсселе, «нервозность» из-за предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина никуда не денется, считает автор статьи Кай Кюстнер.
«Высказывание президента США о том, что встреча с главой Кремля может стать самой простой из всех во время его турне по Европе, нервы европейцев не очень-то успокоило», — подчёркивает журналист немецкой радиокомпании.
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