Трамп: события в Крыму произошли в смену Обамы, а не в мою

На пресс-конференции в Брюсселе президент США Дональд Трамп заявил, что события в Крыму произошли «не в его смену», а при Бараке Обаме. Сам бы Трамп такого, по его заверениям, не допустил, передаёт CNN. Кроме того, американский лидер отметил, что на саммите с Владимиром Путиным он поднимет тему контроля над вооружениями, а также обсудит вопрос продления СНВ-III и «нарушений» Москвой договора РСМД.

У меня вопрос.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Давайте.



У меня вопрос: вы признаете Крым частью России, когда встретитесь (с Путиным. — ИноТВ)?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это интересный вопрос, потому что задолго до того, как я занял свой пост, этому позволил произойти президент Обама. Это случилось в его смену, не в мою. Знаете, люди любят говорить о Крыме… Но дело в том, что они построили в Крым мосты. Они недавно открыли большой мост на полуостров, который начали строить несколько лет назад. Если правильно помню, они построили порт для подлодок, они дополнительно вложили в него серьёзные средства — миллиарды долларов.



Но это произошло в смену Барака Обамы, а не Трампа. Допустил бы я этого? Нет, не допустил бы. Но он допустил. Это было его решение. Я не могу сказать, что будет с Крымом дальше. Но произошедшее в Крыму меня не радует. Повторюсь, всё случилось в смену Барака Обамы, а не Трампа… Да, давайте, конечно.



Джефф Мэйсон из Reuters. Господин президент, поднимете ли вы на саммите с президентом Путиным вопрос контроля над вооружениями? Хотели бы вы продлить СНВ-III и обсудите ли вы тему нарушений договора РСМД?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да.



Допускаете ли вы возможность или выступите ли вы с учётом сегодняшнего саммита НАТО с предложением о прекращении военных учений в прибалтийских государствах, — шаге, на котором он (Путин. — ИноТВ) настаивает?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, возможно, что мы об этом поговорим. Но я скажу, что мы обсудим эти три темы, а также многие другие вопросы.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.