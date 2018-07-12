Нуланд: Трампу нельзя ссориться с Меркель — она объединила Запад против «задиры» Путина

На саммите НАТО Трамп, по сути, поколотил свою семью на глазах у враждебно настроенных соседей, с удовольствием наблюдающих за этим зрелищем, заявила в эфире CNN бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд. По мнению дипломата, американскому лидеру не стоило так резко и публично критиковать канцлера Ангелу Меркель за ведение дел с Россией, так как именно она дала Владимиру Путину самый сильный отпор во время кризиса на Украине.

Совсем не случайно, что президент Трамп хочет, чтобы Европа покупала больше природного газа — угадайте откуда? — из Америки. Мало кто знает больше о перетягивании каната в непростых отношениях между Россией и Европой в области торговли и безопасности, чем Виктория Нуланд. Она занимала пост помощника госсекретаря по делам Европы при президенте Обаме, а также работала постпредом при НАТО при президенте Джордже Буше. Посол Нуланд, добро пожаловать на программу.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, бывший помощник госсекретаря США: Спасибо, Кристиан, что пригласили в эту трудную пору.

Трудную, вы говорите? Вы в этой сфере не новичок, и вы знаете, как на самом деле обстоят дела. Почему, по вашему мнению, Трамп, как многие говорят, спутал тёплое с мягким, начав саммит НАТО со всей этой темы российских газопроводов?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: Я немного беспокоюсь, что это может быть классическим примером отвлечения внимания. Его (Трампа. — ИноТВ) тревожит то, что его критикуют за излишнюю близость к Путину, поэтому он обвиняет в этой близости кого-то ещё. Несмотря на это, прокладка «Северного потока — 2» (это новый газопровод между Россией и Германией) — это ошибка Берлина.

В своё время президент Обама вместе с канцлером Меркель искал для Германии альтернативы. Именно этим мы и должны заниматься: помогать нашим друзьям становиться более независимыми. Я согласна с тем, что американский СПГ может помочь Германии. Они (США и Германия. — ИноТВ) должны вести на эту тему конструктивный диалог и не сравнивать Меркель с Путиным, так как самый сильный отпор в Европе дала ему именно она.

Объясните, в чем, по вашему мнению, состоит ошибка.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: Саммит НАТО — это отличная возможность для самых сильных стран свободного мира собраться вместе и продемонстрировать своё единство, а также дать понять, что они ответят на любые угрозы нашему образу жизни и поддерживаемому нами мировому порядку. Именно так на протяжении 70 лет в мире обеспечивалась безопасность.

Американский президент должен ехать на саммит, держа это в голове, — особенно когда он готовится к встрече с главой Кремля. Он должен обнимать друзей и союзников США, говорить о наших значительных совместных достижениях, в том числе об увеличении расходов на оборону практически во всех странах НАТО, а затем использовать это преимущество на встрече с Путиным с целью решить реальные проблемы американской и европейской безопасности. Но вместо этого он устроил большую драку с нашими лучшими друзьями, нашей семьёй. По сути, он поколотил свою семью на лужайке перед домом, в то время как из-за забора за этим, капая слюной, наблюдали соседи, — в том числе и враждебно настроенные.

Боже, вы и вправду обрисовали очень яркую картину. И вы говорите как бы от лица обеих партий, ведь вы, как я уже упоминала, работали на двух президентов (республиканца и демократа. — ИноТВ). Как мы знаем, сенат практически единогласно выступил за резолюцию в поддержку НАТО. Об этом нужно помнить. Но я хочу, чтобы вы разъяснили ваши слова о том, что Германия совершает ошибку с этим газопроводом. Почему?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: Потому что он повышает энергозависимость Германии от России, в то время как у неё есть другие альтернативы, включая американский СПГ и совокупность возобновляемых источников энергии. Именно над этим мы должны работать с Германией. Это крупная ошибка, потому что немецкий газ из России на данный момент идёт через Украину, поддерживая украинскую экономику. Поэтому если построить газопровод в обход Украины, то исчезнет возможность для стабилизации страны, в которую Германия и США вложили крупные средства, в том числе и те, которые были потрачены на поддержку их демократической ориентации и способности существовать отдельно от России.

Согласны ли вы с тем, как Трамп охарактеризовал ситуацию — из-за этой сделки Германия стала заложником под контролем России?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: Разумеется, нет. Как вы сказали в самом начале, Россия занимает менее трети в структуре энергопотребления Германии, и этот параметр можно снизить, если мы будем работать сообща в этом направлении. Но, что более важно, со времён вторжения на Украину в 2014 году именно канцлер Меркель объединила ЕС и всех членов НАТО для отпора президенту Путину. Она убедила их ввести серьёзные санкции и смириться с убытками от них. Она также настаивала на том, что Путин должен уйти с Восточной Украины, если ему нужны нормальные отношения. Так что она — это сильный поборник и союзник Соединённых Штатов, который противостоит человеку, который по-настоящему задирает блок, — Владимиру Путину — и нам не следовало бы портить с ней отношения.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.