Нуланд: волосы встали дыбом, когда мы узнали о начале российского вмешательства

После того как «российские хакеры» взломали и опубликовали электронную почту демократов в 2016 году, у сотрудников Госдепа «волосы встали дыбом», заявила бывший официальный представитель американского ведомства Виктория Нуланд. Имея «негативный опыт» после прослушивания российскими спецслужбами её телефонного разговора в Киеве в 2014 году, Нуланд «забила тревогу» и пыталась подтолкнуть Барака Обаму к «более агрессивным ответным мерам», однако не преуспела в этом, пишет Politico.

Летом 2016 года бывший официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд «почувствовала, что что-то идёт не так», пишет журналист Politico Сьюзан Глассер. Тем летом Нуланд «забила тревогу» в администрации Обамы и предостерегла о том, что Россия «пытается дискредитировать демократический процесс» в США. По словам политика, с конца 2015 года она знала, что электронная почта национального комитета Демократической партии была взломана. Спустя несколько месяцев электронная переписка демократов была опубликована на «сайтах агентов России».

«Тогда у нас действительно волосы встали дыбом», — заявила Нуланд. По её словам, она стремилась подтолкнуть Обаму предпринять «более агрессивные ответные меры против хакерских атак». В июле 2016 года она также была проинформирована о том, что бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил выявил «связь между действиями России и Дональдом Трампом». В течение последующих месяцев, вплоть до «неожиданной победы» Дональда Трампа на выборах, Нуланд безуспешно пыталась добиться более решительного ответа на «хакерские атаки Кремля». За несколько дней до инаугурации Трампа из-за оппозиции ему она уволилась из Госдепа и в настоящее время исполняет обязанности директора Центра новой американской безопасности.

В то же время она продолжает критиковать Обаму за его отношение к «российскому делу» и винит его в «недостаточных ответных мерах», которые могли бы «предотвратить будущее вмешательство». Частично это обусловлено тем, что американская разведка откладывала ответные действия. «Оценка со стороны разведывательного сообщества появилась позднее, чем должна была», — отметила Нуланд. Как рассказала американский политик, «российское вмешательство» не столь «неожиданно», так как она сама подверглась «атаке со стороны русских» в 2014 году. В это время она находилась в Киеве, «лихорадочно пытаясь создать новую правящую коалицию после революции против пророссийского Виктора Януковича». «Русские подслушали телефонный разговор между Нуланд и послом США на Украине, и обнародование аудиозаписи с её недипломатичными выражениями произвело эффект разорвавшейся бомбы», — напоминает автор материала.

Обама отказался уволить её после этого инцидента, однако русским удалось поставить её в «неудобное положение». По словам Нуланд, после этого она осознала, что «Путин намерен использовать грязные методы эпохи холодной войны против высокопоставленных американских чиновников». Подслушивание разговора Нуланд в 2014-м и утечки информации у других «противников России» в Восточной Европе были «не единичными случаями, а частью масштабного наступления Путина», резюмирует автор Politico.