Нуланд: от саммитов Трампа с НАТО и Путиным зависит мировое лидерство США

В ближайшие дни Дональду Трампу предстоит две важные встречи — саммит НАТО и переговоры с российским президентом, пишет в своей статье для The New York Times бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. По её мнению, глава Белого дома должен продемонстрировать единство с союзниками, чтобы укрепить свои позиции на встрече с «кремлёвским боссом». В противном случае альянс будет разрушен, а Путин «обретёт новые силы», что приведёт к ослаблению США и их проигрышу в соревновании великих держав.

Вскоре Дональду Трампу предстоит принять участие в двух важных саммитах — сначала с союзниками по НАТО в Брюсселе, затем с Владимиром Путиным в Хельсинки. В зависимости от того, как американский президент разыграет свои карты, эти встречи либо восстановят мировое лидерство США, либо поставят на нём крест, пишет на страницах The New York Times бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд.

По её словам, единство Североатлантического альянса и последующие «решительные переговоры» с Путиным продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и «дать отпор стратегическим соперникам». В противном случае Трамп может «попусту растратить» всю мощь и влияние Соединённых Штатов, «оскорбляя и разделяя» партнёров, но «не скупясь на похвалу и подарки для автократа, который намерен подорвать демократию и глобальное положение» Америки.

«Всё зависит от того, каким президент Трамп предстанет в Брюсселе и Хельсинки: стремящимся, по словам его советника по национальной безопасности, укрепить НАТО, или человеком, который регулярно называет альянс «устаревшим», — рассуждает автор статьи.

Обычно на встречах с «кремлёвским боссом» американский президент получает дополнительный политический вес, имея за спиной единство союзников. Если Трамп использует встречу НАТО, чтобы дать согласованный сигнал Москве, он умножит возможный эффект, говоря от имени «десятка свободных стран, а не только Америки», считает Нуланд.

По её мнению, встреча российского и американского президентов «давно назрела». В отношениях двух стран существует «гора проблем», решение которых требует переговоров на высшем уровне, потому что Путин «нейтрализовал процесс принятия решений на всех других уровнях своего государства».

С приходом Трампа к власти общий бюджет альянса достиг $14,4 млрд. Все 28 членов НАТО, кроме одного, повышают траты на оборону, а 26 увеличивают долю своего участия в его миссиях, обращает внимание автор статьи.

Поэтому вместо того, чтобы «устраивать трёпку» союзникам, президент должен праздновать этот успех, ставить его себе в заслугу и ускорить двустороннюю работу, чтобы помочь закрыть остающийся дефицит. Другое достижение НАТО, «достойное торжеств», — создание двух новых военных командований, которые увеличат боеготовность и скорость развёртывания войск альянса.

Эти шаги, «призванные помешать любым дальнейшим территориальным амбициям Москвы», должны укрепить позиции Трампа в Хельсинки. Но глава Белого дома рискует потерять этот козырь, если он вновь даст понять, что «союзники — бесполезные нахлебники, которые Америке не нужны», предупреждает Нуланд.

На её взгляд, Путин, «выигрывающий от любого разлада в НАТО больше всех», рассчитывает на второй вариант. Для полного успеха встречи в Хельсинки ему нужно будет только одно — деньги. И в этом случае на руках у Трампа почти такая же «сильная карточная комбинация», какая была у Рональда Рейгана в 1982 году.

Население, «ранее опьянённое размещением войск в Крыму и Сирии», теперь больше волнует улучшение здравоохранения. И спустя четыре года после этих «дорогостоящих» военных операций, санкций и близкого к нулю роста экономики, правительство Путина «стало банкротом», уверена Нуланд.

«Следовательно, Путину нужно больше от Соединённых Штатов и Запада, чем нам от него. Ему необходимо ослабление санкций. Ему нужны прямые иностранные инвестиции и торговля. Он нуждается в продлении договора по СНВ-III после его истечения в 2021 году, чтобы ему не пришлось платить за оружие нового поколения», — полагает экс-дипломат.

«Он хочет, чтобы Соединённые Штаты вышли из Сирии, позволив российским войскам захватить восточные нефтяные месторождения, которые мы сейчас защищаем, и использовать доход с этих месторождений, чтобы среди прочего платить за войну. Путин знает, что если финансовая ситуация не улучшится, он может оказаться во главе «Верхней Вольты с ракетами», как когда-то Дин Ачесон назвал Советский Союз», — пишет Нуланд.

Всё это даёт Трампу «значительный рычаг» в Хельсинки, если он будет действовать решительно, подобно Рейгану. «Вместо того, чтобы уступать Крым, прощать Путину вмешательство в наши выборы и предлагать бесплатное ослабление санкций, Трамп с НАТО за спиной может вернуть американской дипломатии было величие, если он покажет Путину, что нормальные отношения с нами требуют цивилизованного поведения России в мире. Альтернатива — разрушенное НАТО и собравшийся с новыми силами Путин — ослабит Америку, и Трамп выйдет проигравшим из соревнования великих держав, которое он сам объявлял», — заключает Виктория Нуланд.