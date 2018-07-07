Экс-главком силами НАТО в Европе: у альянса две беды — Трамп и Путин

Накануне саммита НАТО в Брюсселе союзников терзают опасения и противоречия, пишет в Bloomberg бывший главнокомандующий силами альянса в Европе Джеймс Ставридис. Союзники беспокоятся, что после G7 Дональд Трамп вновь «наломает дров». Глава США явно не питает симпатий к демократическим лидерам союзных стран, но восхищается «авторитарным Владимиром Путиным», встреча с которым состоится вслед за саммитом.

В преддверии саммита НАТО в Брюсселе 11—12 июля между союзниками воцарилась напряжённость, пишет бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.

Нельзя сказать, что раньше в НАТО не было разногласий. Автор вспоминает, как, когда он занимал свой высокопоставленный пост в альянсе с 2009-го по 2013 год, союзники нередко спорили об Афганистане и Ливии и, разумеется, о том, кто сколько вкладывает в общее дело. Стоит признать, что уже не одно десятилетие, в особенности после распада СССР, поговаривают о том, что НАТО пришло в упадок.

Но сегодня особенность заключается в том, что американский лидер Дональд Трамп, очевидно, испытывает «персональную антипатию» к альянсу, полагает Ставридис. К этому прибавляется ещё и не слишком-то скрываемая неприязнь президента США к канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также премьер-министрам Великобритании и Канады Терезе Мэй и Джастину Трюдо. Сначала казалось, что Трамп проникся симпатией хотя бы к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, но сейчас и эти чувства, очевидно, охладели.

По мнению автора статьи, личная неприязнь, закравшаяся в отношения между ключевыми фигурами в НАТО, пришлась на особенно неудачное время, когда Россия пытается оказывать давление на границы охраняемой силами альянса территории, с помощью тактики «гибридной войны» стремится дестабилизировать Прибалтику и государства черноморского региона, а также «проводит кибероперации, подрывающие демократию» в самих США.

Кроме того, масла в огонь подливают опасения, что на грядущем натовском саммите Трамп опять «наломает дров», а спустя несколько дней проведёт «задушевную и непринуждённую встречу» с Владимиром Путиным в Хельсинки — точно так же, как, разгромив G7 в Канаде, он обнимался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Если подобное поведение снова повторится, оно лишь укрепит мнение союзников о ненадёжности Дональда Трампа и спровоцирует «один из самых серьёзных кризисов альянса за все 70 лет его существования».

Ситуацию особенно осложняет «очевидная личная симпатия и восхищение» Трампа Владимиром Путиным. Необъяснимая вещь, учитывая поддержку, оказываемую российским лидером «военному преступнику Башару Асаду в Сирии, незаконное вторжение на Украине и аннексию Крыма», а также «вмешательство» Кремля в политический процесс в США, комментирует бывший главком НАТО.

Союзники США беспокоятся, что во время предстоящей встречи с Путиным из дружественных чувств Трамп может пойти на слишком большие уступки: вывести внушительное число американских сил из Европы или прекратить учения у восточных границ альянса, ведь Россия находит манёвры «провокационными». А если вспомнить опыт встречи с Кимом, во время которой Трамп пообещал приостановить учения с Южной Кореей, опасения кажутся весьма обоснованными.

Как это ни парадоксально, вся ситуация с Трампом разворачивается именно в тот момент, когда заложенная ещё при Бараке Обаме инициатива по увеличению расходов на оборону со стороны европейских стран и Канады начинает работать. Большинство союзников приближают свои военные траты к необходимым 2%, но только это происходит слишком медленно на вкус Дональда Трампа, что лишь сильнее может его раздражать.

По-хорошему, на предстоящем саммите НАТО следовало бы обсуждать проблемы стратегии и тактики, стоящие перед альянсом, включая «бесконечную миссию» в Афганистане, защиту Балтийских стран от российских кибератак, роль союза на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом. Но вместо этого всех снова ждут новости о том, как Трамп, не отличающийся хорошей информированностью, возмущается, что союзники не вносят свой вклад, и задаётся вопросом, стоит ли вообще Вашингтону оставаться в альянсе. Одна надежда, что опытный министр обороны США Джеймс Мэттис сможет заняться делом.