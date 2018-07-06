ГОРДОН: НАТО пока не готово пригласить Украину в программу особых возможностей

Украина не будет приглашена в Программу особых возможностей НАТО. Как заявил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко, хотя для Украины и интересен данный формат сотрудничества, альянс пока не готов пригласить Киев в эту программу.

НАТО пока не готово пригласить Украину в Программу особых возможностей Enhance Opportunity Program. Как пишет «ГОРДОН», об этом заявил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«Иногда в ходе дискуссий теряется предмет обсуждения и на первое место выходит символизм и политическая целесообразность или нецелесообразность. Наглядный пример — Программа особых возможностей. Это действительно сегодня формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнёров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений», — рассказал Пристайко.

По его словам, формально эта программа не является прорывом или механизмом евроатлантической интеграции.

«И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с альянсом, которую даёт нам статус особого партнёра, которым является наше государство для альянса. Интересен для Украины этот очередной формат? Да. Есть значительная дополнительная стоимость этого формата для нас? Надо внимательно изучать наши современные нужды и потребности альянса. Готово НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Очередной трёхлетний обзор эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, «переприглашены» к участию в его работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу», — заявил дипломат.