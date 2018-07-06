Экс-госсекретарь Финляндии: с Россией нельзя говорить на языке двойных стандартов

Финляндия не должна говорить с Россией на языке двойных стандартов, обсуждая российско-финские отношения с Москвой в одном тоне, а с Западом — в абсолютно другом, заявил в интервью Hufvudstadsbladet бывший госсекретарь МИД Финляндии Петер Стенлунд. По мнению дипломата, подобное «поглаживание по шёрстке» приведёт лишь к потере взаимного доверия и к недопониманию между Москвой и Хельсинки, в то время как последовательная политика будет вызывать лишь уважение.

Высокопоставленный финский дипломат Петер Стенлунд занял пост государственного секретаря при Министерстве иностранных дел четыре года назад. Тогда же он прошёл «крещение огнём»: «российские элитные войска штурмовали Крым», перекраивая карту Европы впервые с конца Второй мировой войны. В первом с момента ухода с должности эксклюзивном интервью Hufvudstadsbladet Стенлунд проанализировал перспективы развития отношений Финляндии с НАТО, Дональдом Трампом и Россией.



Когда 1 марта 2014 года Стенлунд занял должность госсекретаря, или, другими словами, начальника канцелярии МИД Финляндии, в этих драматических обстоятельствах он встретился со своим предшественником Пертти Торстилой. Дипломаты собирались утрясти некоторые технические моменты, однако из-за событий в Крыму им пришлось заняться более важными делами. Уже на следующий день Стенлунд принял участие в срочно созванном кризисном заседании.



«Финляндия считает положение на Украине и особенно на крымском полуострове очень напряжённым. Угрозы и применение насилия неприемлемы и противоречат Уставу ООН и международному праву. Российские военные действия нарушают территориальную целостность Украины и право на самоопределение», — говорилось в официальном коммюнике по итогам встречи.



По словам госсекретаря, та встреча имела поистине историческое значение. Финляндия заняла очень твёрдую позицию, выступив в защиту международного права и привычного мирового порядка.



Около двух недель назад президент Финляндии Саули Ниинистё выразил беспокойство по поводу того, что некоторые крупные страны действуют, полагаясь на свою силу, что усложняет Финляндии соблюдение её интересов. В этом отношении Стенлунд полностью согласен с финским лидером.



«Мы зависим от других стран, и в нынешней ситуации мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в сильном ЕС. Поэтому мы должны предпринять всё, что в наших силах, чтобы добиться солидарности внутри ЕС и выступить с критикой безответственных действий», — заявил Стенлунд, особо указав на некоторые восточноевропейские страны, которые отказываются принимать беженцев на своей территории, чем вызвали конфликт внутри ЕС.



Крымский кризис и война на Украине стали господствующими темами во время его работы в должности госсекретаря. Однако постепенно в его поле зрения начали попадать и другие вопросы, в частности, он начал работать с отчётами в области политики безопасности.



«В конечном счёте, мы пришли к результату, который довольно долго объединял внешнеполитические группировки в Финляндии. Этот компромисс во многом строится на том, что у нас сохраняется возможность подать заявку на членство в НАТО, в случае если это будет предполагать ситуация в области политики безопасности. Этот вариант играет роль довольно важного сигнала в области политики безопасности как для России, так и для стран НАТО. Его наличие способствует сохранению стабильности и обеспечению безопасности, а также снижению напряжённости на Балтике», — подчеркнул дипломат.



Что касается грядущей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которой с долей вероятности стороны могут договориться о нерасширении НАТО, что лишит Финляндию возможности вступления в блок, то Стенлунд считает эту тему «спекулятивным вопросом».



«Перед саммитом двух президентов пройдут переговоры НАТО в Брюсселе, за которыми стоит следить с большим вниманием… Наверное, не стоит предполагать худший сценарий заранее. Однако очевидно, что непредсказуемость, которая присутствует на американской стороне, беспокоит Финляндию. Такое решение означало бы тотальную переориентацию всей политики США, и мне сложно представить, что бы вся американская элита… такое съела», — заметил Стенлунд.



По словам дипломата, он позитивно воспринял вести о грядущем саммите лидеров России и США, который состоится в Хельсинки.



«Это доказывает, что Финляндии удалось сохранить хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном, — заявил он. — Диалог между США и Россией необходим. Поэтому я считаю, что несмотря ни на что подобная встреча — это шаг вперёд».



Что же касается отношений Хельсинки с Москвой, то Стенлунд принадлежит к числу тех политиков, которые считают, что Финляндии не стоит говорить с Россией на языке двойных стандартов, а именно «гладить эту страну по шёрстке», а во время общения с западными лидерами прибегать к абсолютно другой риторике.



«Единственное, что вызывает уважение, — так это последовательность и способность продвигать свою точку зрения. Президент так и поступает. Однако ясно то, что Финляндия традиционно пытается гладить по шёрстке. Такое поведение весьма опасно. Оно не вызывает уважения и может привести к недопониманию», — подчеркнул бывший госсекретарь.



Как пример такого «поглаживания» Стенлунд привёл ситуацию с антироссийскими санкциями, когда некоторые политики пытаются свалить решение об их принятии на Брюссель, в то время как на такой шаг пошли сами Хельсинки.



«Правда состоит в том, что Финляндия входит (в ЕС. — ИноТВ) и принимает решения в Брюсселе. Мы несём свою долю ответственности за санкции, и об этом, конечно, известно всем экспертам по внешней политике. Поэтому попытки свалить вину на Брюссель, Германию, Францию или кого-то ещё в надежде заработать дешёвые политические очки не вызывают никакого уважения», — отметил Стенлунд.



По мнению дипломата, в случае если Трамп признает Крым частью России, это будет «невероятно опасный» шаг.



«Если бы подобное решение было принято без участия Украины, то это был бы невероятно опасный шаг. Он нёс бы опасность не только для Украины, которая бы потеряла полуостров; он сказался бы, например, и на ситуации в Европе. В этом случае будет неудивительно, если Прибалтийские страны, опасаясь за свою безопасность, выступят за увеличение американского и натовского присутствия в регионе», — уверен политик.



По утверждению Стенлунда, Финляндия не является ни нейтральной страной, ни «серой зоной».



«В настоящее время мышление в духе «серых зон» стало достоянием истории, однако эту тему вновь начинают обсуждать. Президент неоднократно указывал на то, что мы являемся частью Запада. Невероятно важно, чтобы в наших дебатах о внешней политике и политике безопасности использовались правильные понятия: мы не нейтральны, мы не входим в военные альянсы, и мы являемся членом ЕС», — подчеркнул дипломат.



По словам Стенлунда, сотрудничество со Швецией для Финляндии «абсолютно необходимо». Тем не менее общему скандинавскому сотрудничеству мешает членство некоторых стран в разных блоках.



«Что касается скандинавского сотрудничества, следует осознавать, что членство Норвегии и Дании в НАТО накладывает ограничение на глубину связей с двумя не входящими в альянс странами: Финляндией и Швецией», — пояснил дипломат.



На замечание журналиста, что Стенлунд, похоже, выступает за вступление Финляндии в НАТО, последний ответил, что это «сложный вопрос».



«Однако если мы захотим углубить сотрудничество стран Скандинавии, то Норвегии и Исландии нужно войти в ЕС, а Финляндии и Швеции — в НАТО», — заявил политик, добавив, что в этом случае им стоит учесть все риски и возможные осложнения.



В частности, Стенлунд указал на то, что в случае решения Финляндии присоединиться к НАТО, какая-то из стран может выступить против такого шага, а результаты референдума о вступлении в альянс могут быть подтасованы.



«Референдум означал бы огромный риск. Худшее, что может произойти, — так это то, что мы всё подготовим для вступления в НАТО, а люди на референдуме проголосуют против. В таком случае мы ослабим нашу позицию», — объяснил бывший госсекретарь.