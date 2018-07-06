En Son Haber: Турция возьмёт на вооружение отечественные системы ПВО уже через два года

До появления в Турции национальной системы ПВО осталось всего два года, пишет турецкий информационный портал En Son Haber. Как сообщается, турецкая система противовоздушной обороны HİSAR была разработана для перехвата целей на любых высотах и уже проходит испытания.
В то время как США и НАТО пытаются воспрепятствовать покупке Турцией у России зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400, турецкая оборонная промышленность продолжает работать полным ходом, сообщает информационный портал En Son Haber. По словам экспертов, новая национальная система ПВО будет поставлена на вооружение турецкой армии уже через два года.
В Турции уже была проведена серия испытаний системы противовоздушной обороны HİSAR отечественного производства. Появилась также информация о том, что в рамках этой системы разрабатываются сразу несколько моделей различной дальности, говорится в статье.
«Мы работаем над созданием национальной системы противовоздушной обороны для перехвата целей на высотах от самых малых до самых больших», — цитирует En Son Haber заявление советника по оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Кроме того, уже объявлена запланированная дата поставок новых систем противовоздушной обороны HİSAR на вооружение турецкой армии, отмечается в статье. Предполагается, что передача Вооружённым силам Турции системы противовоздушной обороны малой дальности модели HİSAR-A начнётся уже через два года, в 2020 году.
Ещё через год, в 2021 году, турецкой армии будут переданы системы противовоздушной обороны средней дальности модели HİSAR-O. Кроме того, продолжается работа над созданием национальной системы противовоздушной обороны большой дальности HİSAR-U, сообщает En Son Haber.
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