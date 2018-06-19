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N-TV: ради С-400 Турция поставила на карту «важный оборонный проект» с США

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Сенат США обеспокоен планами Турции и поэтому разработал законопроект, который может заблокировать «важный оборонный проект» с Анкарой, сообщает N-TV. Своим решением закупить российские ЗРК С-400 президент Реджеп Тайип Эрдоган «поставил на карту» оснащение турецкой армии американскими F-35, отмечает немецкий телеканал.
N-TV: ради С-400 Турция поставила на карту «важный оборонный проект» с США
Reuters

В отношениях партнёров по Североатлантическому альянсу — Соединённых Штатов и Турции — назрел новый спор, сообщает N-TV.

Политики в Вашингтоне хотят заморозить «важный оборонный проект» с Анкарой. Решением закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400 турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «поставил на карту оснащение армии истребителями-невидимками американского производства», отмечает немецкий телеканал.

Сенат США, уточняет N-TV, обеспокоен планами Турции закупить системы противоракетной обороны российского производства и поэтому разработал законопроект, который может заблокировать поставку Анкаре около 100 боевых самолётов типа F-35.

Как заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, российские ЗРК С-400 Анкара получит уже в июле 2019 года, а не в первом квартале 2020 года, как предполагалось ранее.

По оценкам, за каждый F-35 Турции придётся заплатить около $120 млн. Производит истребители американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin, который вот уже на протяжении нескольких лет «причисляет Анкару к важнейшим иностранным партнёрам по проекту F-35», подчёркивает телеканал.

«Решение сената США может нанести тяжёлый удар по самой дорогой в истории Соединённых Штатов программе разработки боевого истребителя», — считает N-TV.

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источник
N-TV Германия Европа
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