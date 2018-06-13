Hürriyet: Эрдоган заявил, что воспользуется российскими С-400 в случае необходимости

Турция закупает российские ЗРК С-400 не для того, чтобы потом отправить их просто на склад, — с таким заявлением, как сообщает Hürriyet Daily News, выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы воспользуемся ими, если возникнет необходимость», — подчеркнул он.

Турция готова «в случае необходимости» воспользоваться ЗРК С-400, которые она планирует закупить у России, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы не просто купим С-400 и отправим их на склад. Мы воспользуемся ими, если возникнет необходимость. Это оборонная система. И что нам с этой оборонной системой делать, если не использовать? Собираемся ли мы вновь зависеть от США? Мы годами требовали от них (предоставить американские ЗРК. — ИноТВ), но нам отвечали следующее: «Конгресс не разрешает». Мы устали от этого», — подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что Москва отреагировала на обращение Анкары «довольно заманчивым предложением».

«Они сказали, что даже организуют совместное производство», — указал турецкий президент.

Кроме того, по его словам, Россия предложила «довольно хорошие условия по кредитам».

Как напоминает издание, Москва и Анкара подписали соглашение по ЗРК С-400 в декабре прошлого года. Эта сделка укрепила военные связи между членом НАТО Турцией и Кремлём, говорится в статье.

Между тем это соглашение вызвало беспокойство на Западе, особенно в США. Вашингтон заявил, что эта система не может быть интегрирована в военную архитектуру Североатлантического альянса. Кроме того, также выражалась обеспокоенность по поводу того, что участие России в эксплуатации С-400 позволит Москве получить доступ к кодам НАТО и информации об объектах военного блока на турецкой земле.