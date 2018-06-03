Al Jazeera: Россия не откажется от поставок Катару С-400, несмотря на недовольство Эр-Рияда

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что Москва не планирует отказываться от поставок зенитных ракетных комплексов С-400 Катару, несмотря на недовольство Саудовской Аравии, сообщает Al Jazeera. По словам политика, таким образом Россия преследует собственные интересы, в частности пополняя госбюджет.

Высокопоставленный российский политик заявил, что Москва планирует поставить передовые зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на предполагаемое недовольство Саудовской Аравии, сообщает Al Jazeera.

В своём заявлении заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что продавая С-400, Россия преследует собственные интересы.

«Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняться не будут», — подчеркнул политик.



«Понятно, что Эр-Рияд играет в регионе доминирующую роль, а усиление вооружённых сил Катара за счёт российских комплексов С-400 даёт ему явные преимущества. Поэтому понятно напряжение Саудовской Аравии», — добавил Кондратьев.

Российский политик также считает, что предотвращение поставок С-400 служит интересам США, так как это означает для них потерю «лакомого» оружейного рынка.

С таким заявлением Кондратьев выступил спустя день после того, как французская газета Le Monde сообщила, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригрозил военными действиями в случае развёртывания Катаром российских комплексов.

В письме, адресованном президенту Франции Эммануэлю Макрону, монарх попросил того оказать давление на Доху, чтобы та не получила С-400. По словам короля, его беспокоит перспектива получения Катаром этих систем, так как они угрожают безопасности Саудовской Аравии.

В январе посол Катара в России заявил, что переговоры о покупке С-400 находятся «на продвинутой стадии». Это произошло после того, как в октябре 2017 года стороны подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Катар.