Economic Times: Индия договорилась с Россией о закупке С-400

Индия и Россия завершили переговоры по цене на российские ЗРК С-400 «Триумф» для индийских ВВС, пишет The Economic Times со ссылкой на неназванных официальных лиц. Комплексы ПВО обойдутся Нью-Дели в сумму 400 млрд индийских рупий, указывается в статье.

«Переговоры, касающиеся этой сделки по ракетным системам, завершены. Финансовая составляющая закончена», — заявил высокопоставленный чиновник, участвующий в переговорах.

Как сообщил этот же источник, Индия и Россия, скорее всего, объявят о сделке перед встречей между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и российским президентом Владимиром Путиным.

По имеющейся информации, обе страны теперь пытаются найти способ избежать американских санкций, которые предусматривают наказание для стран и компаний, ведущих дела с оборонными и разведывательными структурами России.

В Индии всё большую обеспокоенность вызывают санкции США против крупных российских компаний, в том числе «Рособоронэкспорта», поскольку ограничительные меры Вашингтона могут сказаться на многомиллиардных военных закупках индийских властей.

Как напоминает издание, в 2017 году в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), предусматривающий введение против Москвы санкций за её предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах. Этот закон вступил в действие в январе этого года.