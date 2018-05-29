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Economic Times: Индия договорилась с Россией о закупке С-400

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Индия завершила переговоры с Россией по закупке российских ЗРК С-400, сообщает The Economic Times со ссылкой на анонимные источники. Теперь Москва и Нью-Дели пытаются найти способ, как обойти санкции США, которые предусматривают наказание для стран и компаний, сотрудничающих с Россией.
Economic Times: Индия договорилась с Россией о закупке С-400
Reuters
Индия и Россия завершили переговоры по цене на российские ЗРК С-400 «Триумф» для индийских ВВС, пишет The Economic Times со ссылкой на неназванных официальных лиц. Комплексы ПВО обойдутся Нью-Дели в сумму 400 млрд индийских рупий, указывается в статье.
 
«Переговоры, касающиеся этой сделки по ракетным системам, завершены. Финансовая составляющая закончена», — заявил высокопоставленный чиновник, участвующий в переговорах.
 
Как сообщил этот же источник, Индия и Россия, скорее всего, объявят о сделке перед встречей между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и российским президентом Владимиром Путиным.
 
По имеющейся информации, обе страны теперь пытаются найти способ избежать американских санкций, которые предусматривают наказание для стран и компаний, ведущих дела с оборонными и разведывательными структурами России.
 
В Индии всё большую обеспокоенность вызывают санкции США против крупных российских компаний, в том числе «Рособоронэкспорта», поскольку ограничительные меры Вашингтона могут сказаться на многомиллиардных военных закупках индийских властей.
 
Как напоминает издание, в 2017 году в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), предусматривающий введение против Москвы санкций за её предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах. Этот закон вступил в действие в январе этого года.
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источник
Economic Times Индия Азия
теги
Владимир Путин Индия Россия С-400 санкции США
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