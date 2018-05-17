Аналитик Asia Times: вооружения и влияние — Индия ищет баланс между Москвой и Вашингтоном

Индия понимает, что в свете российско-китайского сближения её отношения с Москвой, которые строятся лишь на закупке вооружений, становятся всё менее выгодными, и ищет сближения с США. Но окончательно уйти от России Дели не может, потому что рискует остаться без выгодных оборонных сделок в окружении набирающих силу Китая и Пакистана. В этой ситуации Индия пытается найти баланс в своих отношениях с Россией и США, пишет аналитик Asia Times Тензин Топден.

Как стало недавно известно, вслед за министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, которая приезжала в Москву в апреле для обсуждения покупки ЗРК С-400, премьер-министр страны Нарендра Моди приедет в Россию 21 мая на встречу с президентом Владимиром Путиным. Реализация сделки по закупке российских вооружений может стать нарушением американских санкций. Аналитик Asia Times Тензин Топден рассказывает, как Дели ведёт «осторожную игру», чтобы сохранить баланс в своих отношениях с Россией и США.

По мнению автора статьи, нельзя не заметить текущий разворот Индии к США и сближение России с Пакистаном и Китаем. В таких условиях давнее сотрудничество между Москвой и Дели следует рассматривать под новым углом, с точки зрения меняющейся геополитической картины. И здесь есть главный вопрос: чего все эти страны хотят друг от друга.

Как подчёркивает эксперт, в целом стратегия России заключается в том, чтобы вовлечь США в высокозатратные противостояния по разным фронтам в надежде «истощить американские финансовые и дипломатические силы». Москва «хочет, чтобы США стали открытыми для влияния и уступок, которые она сможет использовать у себя в регионе». Так, даже военная операция Кремля в Сирии была призвана ещё сильнее втянуть Вашингтон в разборки на Ближнем Востоке, чтобы в то же время выиграть время для реализации одной из своих главных целей — обеспечения «буферной зоны» между Москвой и Брюсселем.

С этой точки зрения, решение России продавать вооружения Пакистану вряд ли служит ответным шагом на сближение Индии и США, настаивает автор. Москва в первую очередь заботится о том, чтобы подкинуть дополнительную работу американцам и НАТО, а также найти себе новые источники дохода в условиях западных санкций и неустойчивых цен на нефть. Похожая ситуация и с российским партнёрством с Китаем, над которым нависает бремя «глубокого взаимного недоверия». Россия всё больше опасается растущего влияния Поднебесной, особенно в Центральной Азии, которую Москва считает своим «задним двором».

Как и Китай нужен России, чтобы противостоять США и продавать нефть, так и Индия нужна ей в качестве противовеса Поднебесной и рынка сбыта вооружений и энергоресурсов. Именно для этого, к примеру, Москва так активно выступала за то, чтобы сделать Дели постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Если говорить о Вашингтоне, то его стремление сблизиться с Индией скорее связано с попыткой ограничить влияние Китая, чем со сдерживанием России. Кстати, и для Дели Россия и США нужны главным образом для того, чтобы стать противовесом стремительно набирающему силу Пекину.

Очевидно, стратегическое сближение России с Пакистаном и Китаем направлено на противодействие США и не слишком связано с Индией. И тем не менее оно не могло не повлиять на поведение Дели. Россия и Индия поддерживают близкие отношения ещё со времён СССР. Но при этом Дели следует понимать, что сотрудничество с Москвой становится не столь выгодно — да, у неё можно закупать вооружения, но служить противовесом Китаю Россия не сможет. Москва, напротив, в последние годы только сближается с Пекином.

Кроме того, «похождения Путина на Ближнем Востоке и в Восточной Европе» поставили Дели в трудное положение. Индию, которая, партнёрствуя с Россией, ищет сближения с Западом, вынуждают занять определённую позицию, когда она, по сути, не может ни осудить, ни защитить Москву, а может лишь игнорировать её действия, утверждает Тензин Топден.

Аналитик подчёркивает, что Нарендра Моди принимает меры для того, чтобы уйти от слишком большой зависимости от отношений с Россией. Поскольку главную роль в них играют закупки вооружений, Индия старается найти новых поставщиков в лице США или Израиля. В последние годы объём торговли в оборонной сфере между Вашингтоном и Дели значительно вырос, в то время как Россия, хотя и остаётся главным поставщиком Индии, постепенно теряет долю рынка.

С другой стороны, оборонные сделки с Москвой требуют от Дели, который в отличие от Китая ещё далёк от вступления на путь военного самообеспечения, куда меньших обязательств, чем контракты с Вашингтоном. В случае с российскими вооружениями Индия может сама решать, как и против кого их использовать. Учитывая опасения Дели относительно военной модернизации Китая и Пакистана, Индии может быть трудно отдалиться от Москвы. Но в противном случае Дели рискует вечно колебаться между Россией, «которая и дальше будет продолжать использовать эту дружбу», и нестабильными США, которыми руководит человек, чьи слова и поступки далеко не всегда идут в одном направлении.