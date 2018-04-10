Экс-посол США: санкции Вашингтона ещё сильнее толкают Индию в объятия России

Индия и другие важные американские партнёры, которые заключают сделки с российскими ВПК, могут попасть под санкции, пишут в Bloomberg бывший американский посол Томас Пикеринг и экс-сотрудник Госдепа Атман Триведи. Если США не позволят своим союзникам обходить этот запрет, то рискуют серьёзно подорвать свои важные стратегические связи, считают эксперты.

На протяжении нескольких месяцев лидеры американского конгресса призывают Дональда Трампа ввести жёсткие санкции против России за её «вмешательство» в американские выборы, украинский и сирийский конфликты, а также с недавних пор — в дела Великобритании. От отчаяния законодатели стараются по возможности действовать односторонне. И сейчас их усилия угрожают важным американским союзникам и партнёрам — в первую очередь Индии, пишут на страницах Bloomberg экс-посол США в России Томас Пикеринг и экс-сотрудник Госдепартамента Атман Триведи.

Подобно своим предшественникам, администрация Трампа пытается сделать Индию центральным элементом своей азиатской стратегии. Более того, обе американские партии и подавляющее большинство игроков, определяющих внешнюю политику США, стремятся ускорить сближение двух стран, учитывая совпадение их интересов и ценностей, утверждают авторы статьи.

По их словам, Вашингтон вместе с Нью-Дели не хотят, чтобы в будущем в Азии господствовала лишь одна страна, и противостоят авторитарным тенденциям в регионе. Однако этот «удобный консенсус» может вступить в противоречие с политикой Вашингтона.

Во время недавнего визита в Москву министр обороны Индии Нирмала Ситхараман согласилась ускорить покупку у России высокотехнологичного ЗРК С-400. Первоначально сделка была подписана в 2016 году, но её реализация была отложена из-за споров о стоимости оружия, поясняют Пикеринг и Триведи.

Между тем покупка Индией С-400 может нарушить закон, «с неохотой подписанный» Трампом в августе 2017 года. Этот акт «О противодействии противникам Америки посредством санкций» подразумевает наказание любой страны, которая заключает «крупные сделки» с российским ВПК.

Соглашение между Москвой и Нью-Дели — «побочный продукт» оборонного сотрудничества, которое восходит к временам холодной войны. Несмотря на то что Индия возглавляла движение неприсоединения, она склонялась к взаимодействию с Советским Союзом. Даже сегодня порядка 60% военного оборудования страна закупает у России.

Постепенно «былая отчуждённость» исчезла — и США стали вторым по величине поставщиком оружия в Индию. Более того, американо-индийские отношения в оборонной сфере развиваются как никогда прежде. Нью-Дели стал важным партнёром Вашингтона, который помогает «сдерживать усиление» Китая, бороться с терроризмом в Южной Азии и обеспечивать безопасность в Индийском океане.

Именно поэтому любые публичные угрозы санкциями, не говоря уже об их введении, нанесут серьёзный ущерб растущему стратегическому партнёрству между Вашингтоном и Нью-Дели. Малейший намёк на западное вмешательство во внутренние дела будет рассматриваться как оскорбление, учитывая колониальный опыт страны и прошлые ограничительные меры, введённые США против Индии в ответ на ядерные испытания 1974-го и 1998 года.

Эти ограничения вкупе с существующим контролем над экспортом военного оборудования вызывают в стране сомнения относительно надёжности Америки как гаранта безопасности. На фоне массы активных угроз, с которыми сталкивается Индия, любой отказ от предоставления помощи и оборудования выглядит как «решение о жизни и смерти».

«Разочарование конгрессменов, из-за того что Трамп не горит желанием ввести санкции против России, понятно. Но они поступили опрометчиво, когда приняли экстратерриториальные меры, чётко не сформулировав исключения, в результате чего под прицелом оказались такие страны, как Индия. Значительные американские интересы окажутся подорваны, если вторичные американские санкции неожиданно ещё сильнее подтолкнут Индию в объятия России», — рассуждают авторы статьи.

Пока не стало слишком поздно, США необходимо удовлетворить военные потребности Индии. Если это не представляется возможным — по некоторым данным, Нью-Дели отказался от закупки американской системы ПВО «Пэтриот», — то конгресс должен предоставить индийскому правительству «освобождение от санкций». Допуск подобных исключений, «исходя из оценки национальной безопасности», является вполне обычной практикой для американского правительства, утверждают авторы статьи.

Будет ещё лучше, если американские законодатели рассмотрят возможность «отказаться от претензий» ко всем союзникам или партнёрам, которые могут попасть под антироссийские санкции — от Индии до Индонезии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнама. «На кону находится слишком многое, чтобы позволять разовым оборонным транзакциям и преследующему благие цели американскому закону наносить урон зарождающимся отношениям с многообещающими партнёрами в деле обеспечения безопасности», — заключают Пикеринг и Триведи.