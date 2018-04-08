Le Blog Finance: ускоренной поставкой С-400 Москва отблагодарит Анкару за поддержку в Сирии

Россия объявила о том, что поставит Турции комплексы С-400 не к 2020 году, как запланировано по контракту, а в середине 2019-го. Как пишет Le Blog Finance, это связано с поддержкой, которую Анкара оказала России в сирийском конфликте. К тому же эти поставки вызывают недовольство у союзников Турции по НАТО.

Между Россией и Турцией отношения более чем дружественные, пишет Элизабет Стюдер в статье для Le Blog Finance. По её словам, в ответ на турецкую поддержку России в Сирии Путин объявил, что Москва «ускорит» отправку противовоздушных комплексов С-400 в Анкару.

«Напомним, что президент Турции руками и ногами защищал желание своей страны принять ракеты. Стратегический выбор, который тем не менее вызвал сдержанную реакцию и критику среди союзников Турции в НАТО», — пишет автор статьи. Дело в том, что по правилам альянса вооружения, которые используют его члены, должны быть максимально совместимы друг с другом, а в случае с российскими комплексами этого не выйдет.

Путин, в свою очередь, считает, что решение о приобретении С-400 исходило от Турции. В сентябре прошлого года Эрдоган объявил, что Москва и Анкара подписали контракт на покупку четырёх комплексов за $2,5 млрд. Если изначально дата поставки была намечена на 2020 год, то теперь её сдвинули на середину 2019-го.

Этот контракт был воспринят как жест отсутствия доброй воли и раздражённости президента Турции, пишет автор статьи. У Турции всё копятся вопросы, по которым в её отношениях с европейскими и американскими партнёрами царит напряжённость. Хотя, как отмечает журналистка, возможно, всё дело было в деньгах, если бы европейцы и американцы сделали своё конкурентное предложение.

Ещё один спорный вопрос крутится вокруг последующего обслуживания комплексов. Так, Пентагон крайне негативно относится к тому, чтобы российские инженеры получили доступ к системам обороны НАТО. По словам автора статьи, американские дипломаты даже пытались отсрочить этот договор, но безуспешно. Сами же комплексы С-400 Элизабет Стюдер называет самыми передовыми российскими вооружениями и пишет, что с такими «технологическими жемчужинами» можно заранее перехватить любую воздушную атаку.