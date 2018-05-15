Times of India: Индия и Россия составляют план для обхода американских санкций

Москва и Нью-Дели работают над совместной программой действий, призванной помочь двум странам преодолеть ограничительные меры Вашингтона, пишет Times of India. По словам издания, из-за нового санкционного закона, принятого конгрессом США, российско-индийские военные сделки на сумму $12 млрд оказались под угрозой срыва.

Военные проекты Москвы и Нью-Дели на сумму более $12 млрд оказались под угрозой из-за американских санкций. Поэтому власти двух стран работают над совместной программой, чтобы преодолеть ограничительные меры Вашингтона, которые мешают Индии купить российское оружие, пишет Times of India.

«Существуют способы обойти новые финансовые ограничения, вытекающие из CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), принятого конгрессом США. В настоящий момент на нескольких уровнях с российским правительством проводятся консультации о разработке соответствующего плана действий», — сообщил изданию высокопоставленный источник в индийском правительстве.

По словам Times of India, индийские силовики очень расстроены решением Госдепартамента внести в санкционный список 36 российских организаций, включая «Рособоронэкспорт», с которой Нью-Дели регулярно ведёт дела. Более того, под прицелом CAATSA оказывается любая третья сторона, которая осуществляет «значительные транзакции» с попавшими под закон компаниями Москвы.

Этот шаг уже привёл к тому, что «подверженные американскому влиянию» индийские банки приостановили выплаты платежей России. И это несмотря на то, что не так давно глава Пентагона Джим Мэттис выступал за «предоставление исключения и послабления» закона для таких стран, как Индия.

«С одной стороны, США хотят, чтобы Индия была их самым близким стратегическим партнёром в Азиатско-Тихоокеанском регионе, страховкой от Китая. С другой — они ставят под угрозу нашу возможную покупку у России ЗРК С-400, а также проекты фрегатов, подводных лодок и вертолётов. Кроме того, из-за этого в Индии растут подозрения, что США не являются надёжным поставщиком оружия», — отметил в беседе с Times of India ещё один правительственный чиновник.

С начала 1960-х годов Россия заключила с Индией военные сделки на сумму $65 млрд. «Привлекательный рынок» страны также не обошли своим вниманием США, которые уже подписали с Нью-Дели контракты на $15 млрд и планируют несколько новых проектов.

Нью-Дели «разумно» диверсифицировала свой импорт военной продукции. Причиной тому «склонность» Москвы не придерживаться намеченных сроков доставки, повышать цены на полпути, чинить препятствия при передаче технологий и не обеспечивать надёжную поставку запасных частей, утверждает Times of India.

В то же время издание признаёт, что Индии необходимо поддерживать в рабочем состоянии огромный арсенал вооружённых систем российского производства, который может пострадать из-за американских санкций. Власти страны также прекрасно понимают, что только Москва может помочь им в разработке «стратегических проектов», включая атомные подводные лодки.