National Interest: России не нужно массовое производство «истребителей-невидимок»— у неё есть более надёжное оружие

Российская армия планирует взять на вооружение истребители Су-57 с технологией малозаметности к 2019 году, однако их массовое производство маловероятно, сообщает The National Interest. С точки зрения Москвы это не столь важно, поскольку в случае военного конфликта она может положиться на свои противоракетные системы С-400 и крылатые ракеты Х-101 и Х-102, добавляет издание.
Два самолёта Су-57 приняли участие в Параде Победы в Москве 9 мая, продемонстрировав технический потенциал российской армии, пишет The National Interest. К 2019 году планируется выпуск промежуточной версии Су-57, в которую входит технология малозаметности. В том же году российские ВВС рассчитывают получить около десятка тестовых версий самолёта. Однако Кремль, скорее всего, отложит массовую закупку самолётов до середины 2020-х годов.
Как пишет издание, индийцы принимали участие в разработке Су-57 вместе с русскими, однако вышли из проекта частично из-за того, что Россия не позволила им получить доступ к исходным кодам истребителя, а также из-за технических проблем. В настоящее время русские работают над усовершенствованием бортового электронного оборудования и заменой двигателей, однако мало что можно сделать для улучшения радиолокационной ЭПР. Тем не менее, индийцы намерены пересмотреть покупку Су-57 в более позднее время.
Хотя у России есть возможности для разработки самолёта с технологией малозаметности, есть ли у Москвы средства для массового производства этих самолётов — это большой вопрос, подчёркивает издание. Однако с точки зрения Москвы технология малозаметности не столь важна, так как у Запада нет противоракетных систем, сравнимых с С-300В4 и С-400. В случае конфликта российские войска могут положиться на крылатые ракеты Х-101 и Х-102, резюмирует The National Interest.
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