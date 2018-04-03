Daily Express: новая военная игрушка Путина — авиабомба-невидимка «Дрель»

Россия разрабатывает новую «военную игрушку» для Путина — авиабомбу-невидимку «Дрель» для истребителей пятого поколения Су-57, сообщает Daily Express. Как пишет издание, это новое вооружение укрепляет опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что их разработка может быть принята на вооружение уже в этом году.

А его заместитель Александр Кочкин отметил: «Дрель» может применяться со всех типов самолётов — от дальних стратегических бомбардировщиков до штурмовиков».

Он также подчеркнул, что авиабомба даёт самолёту возможность наносить удары по объектам, не проникая в «воздушное пространство врага», говорится в статье. Дальность поражения этой бомбы — более 30 км.

«Самолёт сбрасывает бомбу, она планирует, и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели», — заявил Кочкин.

Одна бомбовая кассета «Дрели» способна уничтожить танковую колонну или ракетную батарею противника, указывается в статье. При этом авиабомба почти невидима для тепловых радаров, а также невосприимчива к радиоэлектронным средствам противодействия.

Как отмечает издание, сообщение об этой бомбе появилось вскоре после того, как в британском городе Солсбери предположительно российская сторона отравила двойного агента Сергея Скрипаля, а западные страны выдворили «поддерживаемых Путиным дипломатов». Объявление о этой авиабомбе можно интерпретировать как «очередной сигнал агрессии со стороны Кремля», говорится в статье.

Россия уже приняла ответные меры в отношении стран «западной оси», а в настоящее время она укрепляет свой военный потенциал, пишет Daily Express.