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NI: Россия возрождает традицию «наукоградов» для разработки вооружений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Военный технополис «Эра», о скором открытии которого недавно объявило российское Минобороны, станет своего рода возвращением к традиции советских «закрытых городов». Там когда-то велись важнейшие разработки в военной сфере, пишет на страницах The National Interest эксперт по России Сэмюэл Бендетт. Вместе с тем, подчёркивает аналитик, насколько удачной окажется эта инициатива, сказать пока сложно.
NI: Россия возрождает традицию «наукоградов» для разработки вооружений
Reuters

Во времена холодной войны Советский Союз, пытаясь «догнать, а может, и перегнать» США в плане военных разработок, активно вёл исследования в самых разных областях, но эта работа проводилась отнюдь не только в университетах и научно-исследовательских институтах, пишет в своей статье для The National Interest эксперт по России и научный сотрудник аналитического центра «Американский совет по внешней политике» Сэмюэл Бендетт. Как поясняет Бендетт, прогресс в технической сфере также ковался и в так называемых закрытых наукоградах, разбросанных по всей стране.

Такие города обычно вырастали вокруг лабораторий, занимавшихся ядерными, биологическими и химическими исследованиями, разработкой ракетных и баллистических технологий, а также испытаниями различных вооружений, пишет Бендетт. Между тем, хотя в этих населённых пунктах поддерживался режим строжайшей секретности — зачастую они даже не были нанесены на карту, — они внесли огромный вклад в рост и развитие советских вооружённых сил, и современная Россия обязана им многими сильными сторонами своего ВПК, констатирует автор.

По всей видимости, через четверть века после распада Советского Союза Москва решила «вернуться к тому же принципу»: российское Минобороны объявило о скором создании близ Анапы военного технополиса «Эра», который будет специализироваться на научно-технических разработках для вооружённых сил страны, говорится в статье. По данным ведомства, к работе в «Эре» планируется к 2020 году привлечь более 2 тыс. учёных и инженеров, а первая очередь лабораторий технополиса и жилых помещений для сотрудников будет завершена уже этим летом. «В технополисе будут организованы все необходимые удобства для молодых специалистов и их семей, включая магазины, школы, детские сады и общественный транспорт, — совсем как было десятки лет назад в советских «секретных городах», — пишет автор.

Вместе с тем, продолжает Бендетт, успех «Эры» во многом будет зависеть от того, смогло ли российское правительство «усвоить уроки» Сколково — предыдущего крупного проекта технополиса, инициированного для достижения технологического прорыва. «Данная инициатива, запущенная с большой помпой в 2010 году, с тех пор успела «заглохнуть» и не смогла вызвать того технологического скачка, который изначально обещала Москва, в том числе и в плане нанотехнологических инноваций», — отмечает аналитик.

Впрочем, у «Эры» имеется одно серьёзное преимущество над аналогичными проектами, и заключается оно в том, что её строительство и развитие будет контролировать Министерство обороны, убеждён эксперт. Как подчёркивает Бендетт, чиновники ведомства избрали «рациональный подход к развитию прогрессивных идей» и уже нацелились на развитие конкретных секторов вроде беспилотных систем, а также признают необходимость сотрудничества и координации между гражданскими и военными инноваторами.

Окажется ли «Эра» успешной инициативой, покажет лишь время, но уже сейчас ясно, что российский «оборонный истеблишмент очень серьёзно относится к созданию технологического преимущества, которое позволит его вооружённым силам применять новейшие технологии и идеи», — недаром сотни научных отделений военных университетов и институтов по всей России уже сейчас ведут высокотехнологичные разработки в таких областях, как искусственный интеллект, пишет автор. «Главным испытанием для «Эры» станет то, сможет ли она форсировать уже ведущиеся научно-технические и опытно-конструкторские разработки и при этом оказывать молодым учёным и инженерам достаточную поддержку, чтобы их труды давали реальные плоды, — в заключение отмечает автор. — Если это произойдёт, примеру «Эры» можно будет следовать по всей стране. Если же нет, новый российский технополис может стать очередной жертвой неуклюжих попыток Кремля простимулировать инновации».

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