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Видео с испытанием новой российской ракеты навело ужас на Daily Star

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает Daily Star. Оборонное ведомство, как отмечает издание, также опубликовало «наводящее ужас видео», на котором запечатлён пуск ракеты.
Видео с испытанием новой российской ракеты навело ужас на Daily Star
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Минобороны России опубликовало «наводящее ужас видео» испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает Daily Star. Эта ракета может развивать скорость до 12 тыс. км/ч и преодолевать расстояние около 2 тыс. км.
 
 
Ранее Владимир Путин похвастался тем, что это вооружение предназначено для того, чтобы проникать через любую оборону. На видео запечатлено, как два истребителя-перехватчика МиГ-31 взлетают, а потом во время полёта производится пуск ракеты.
 
Российское оборонное ведомство заявило о том, что испытания прошли успешно и заданная цель была поражена.
 
«Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в заданном районе, — заявило министерство. — Пуск прошёл штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне».
 
Кроме того, в Минобороны добавили, что «в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
 
Как указывает Daily Star, данная ракета предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
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источник
Daily Star Великобритания Европа
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