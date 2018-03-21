CNBC: глава Страткома признал, что США нечем ответить на гиперзвуковое оружие России и Китая

Россия и Китай «ускоренными темпами» занимаются разработкой гиперзвукового оружия, а у Америки нет никаких оборонительных систем, которые могли бы воспрепятствовать его применению, заявил генерал глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен. Чтобы исправить ситуацию, Америке необходимо добавить к своему арсеналу ядерное оружие малой мощности, отметил генерал.

Глава Стратегического командования ВС США (Стратком) генерал Джон Хайтен описал «мрачный сценарий», если американским войскам придётся иметь дело с новейшими образцами гиперзвукового оружия, над которыми работают Россия и Китай, сообщает CNBC.

«У нас нет никаких оборонных систем, которые смогли бы воспрепятствовать применению подобного оружия против нас», — заявил генерал на слушании в сенатском комитете по вооружённым силам. Таким образом, на текущий момент Америка вынуждена полагаться лишь на систему «сдерживания» против применения гиперзвукового оружия, уточнил Хайтен.

Как пояснил глава Страткома на старте гиперзвуковое оружие ведёт себя как баллистическое, но затем «уменьшает высоту траектории и летит, как крылатая ракета или самолёт». Естественно, всё это происходит с очень большой скоростью — отсюда и название.

«И Россия, и Китай ускоренными темпами занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений. Мы наблюдали, как они тестируют эти вооружения», — отметил американский генерал.

И хотя недавно Министерство обороны страны запросило бюджет в размере $686 млрд, что свидетельствует о стремлении «нивелировать усиливающиеся угрозы со стороны России и Китая», ясно, что на сегодня Америке нечем ответить на гиперзвуковое оружие, констатирует CNBC.

Хайтен, ранее называвший Россию «самой большой угрозой» для США, подчеркнул, что стране необходимо добавить к своему арсеналу «ещё один тип ядерного оружия» — малой мощности. Генерал напомнил, как президент Владимир Путин ещё в апреле 2000 года заявил, что «в рамках российской доктрины на поле боя будет применяться ядерное оружие малой мощности».