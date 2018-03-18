Ouest-France: Россия — всё ещё сверхдержава, но экономика здесь ни при чём

Россия в полной мере восстановила свой статус военной и политической сверхдержавы после распада СССР, однако её экономическое положение остаётся хрупким, отмечает Oust-France. Главной ахиллесовой пятой России всё еще остаётся чрезмерная зависимость от природных ресурсов, а также доминирующая роль государства в экономике, уверен автор статьи.

В военном и геополитическом плане Россия вполне восстановила свои позиции после распада СССР, а в плане экономики, похоже, справилась с падением доходов и западными санкциями, отмечает Ouest-France. Однако, по мнению издания, положение страны остаётся хрупким. Где же ахиллесова пята президента Владимира Путина?

Казалось бы, после двух лет рецессии экономика страны снова растёт: показатель экономического роста составил 1,5%. Россия смогла преодолеть падение цен на нефть и последствия наложенных Западом санкций после присоединения Крыма. Удалось победить и инфляцию, которая в прошлом году составила 2,5%. Курс рубля также стабилизировался.

Однако не всё так хорошо, как кажется, считает автор. «До показателей экономического роста 2000-х годов (7%) ещё далеко», ― отмечается в статье. Как следствие, «если уровень бедности снизился с 29% населения в 2000 году до 10,7% в 2012-м, по данным статистической службы «Росстат», то в 2016 году он снова поднялся до 13,4%», ― обращает внимание издание. При этом, по данным банка Crédit Suisse, 77% богатств России находятся в руках 10% населения, «что делает страну чемпионом мира по неравенству».

Благодаря своему арсеналу вооружений ― в особенности ядерных, ― Россия сохраняет положение политической и военной супердержавы, однако этот статус идёт вразрез с её экономической значимостью, уверен автор. ВВП России меньше, чем у Италии или Южной Кореи, подчёркивается в статье.

Прежде всего, Россия всё ещё сильно зависит от производства нефти и газа. Наилучшей иллюстрацией этой зависимости является, как утверждает издание, сближение России с Саудовской Аравией ― историческим «заклятым врагом» Москвы и союзником Соединённых Штатов. Однако в ответ на скачок производства сланцевой нефти в США, приведший к падению мировых цен на нефть, «Москва и Эр-Рияд наладили связь». «Вместе у них есть возможность регулировать мировое производство и уровень цен (на нефть. ― ИноТВ)», ― отмечает Ouest-France.

Как напоминает издание, президент России Владимир Путин ещё в 2012 году говорил о необходимости преодоления зависимости России от экспорта сырья и направлении усилий на развитие науки и образования.

Однако «парадоксальным образом столь желанная Путиным диверсификация экономики началась только под давлением внешних ограничений», ― отмечает автор статьи. Так, после 2014 года сельскохозяйственный сектор вырос на 4—5%, благодаря запрету на ввоз продуктов питания, принятому в ответ на западные санкции.

«Россия больше не коммунистическая страна, однако доля государства в экономике достигает 70%», ― отмечается в статье. Об этом говорит сама Антимонопольная служба России, которая, однако, «мало что может изменить по вине правительства».

Каждый сектор российской экономики контролируется крупной госкорпорацией, утверждает издание. Доля государственных банков, главными из которых являются Сбербанк и ВТБ, в общем числе выдаваемых кредитов составляет 2/3 для частных лиц и 3/4 для предприятий.

Такая же монополия сохраняется у компаний «Газпром» и «Роснефть» в сфере энергоресурсов.

Всё это вместе с ограничением частных инвестиций, законодательством, защищающим «интересы власти и её приближённых», а также плохо работающим правосудием «создаёт глубокое чувство незащищённости», ― уверен автор статьи.