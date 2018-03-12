Politico: глава ЦРУ уверен, что США не нужно бояться «ядерных угроз» Путина

Директор ЦРУ Майк Помпео заверил американцев, что им не стоит переживать о новых российских системах вооружения, которые не так давно были представлены Владимиром Путиным. По словам чиновника, его ведомство и Министерство обороны США внимательно следят за потенциальными угрозами, какими бы ни были их источники происхождения, передаёт Politico.

Американцам не следует волноваться о «ядерных угрозах» со стороны России. Об этом в своём недавнем интервью заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передаёт Politico.

Издание напоминает, что не так давно Владимир Путин «похвастал» новыми системами вооружения, которые, по его словам, обладают неограниченной дальностью полёта. Однако Помпео настаивает, что всё, о чём рассказал российский президент, не стало сюрпризом для американского разведсообщества.

«Мы, как и наши братья в Министерстве обороны, внимательно следим за всем этим, — подчеркнул глава ЦРУ. — Американцы могут быть уверены: мы очень хорошо понимаем, что из себя представляет российская программа и как необходимо поступать, чтобы обеспечивать дальнейшую защиту американцев от угроз со стороны Владимира Путина».

По словам чиновника, власти США «полностью сосредоточены» на том, чтобы не отставать от новых военных или кибернетических угроз, какими бы ни были источники их происхождения. «Каждый раз, когда усовершенствуются чьи-либо системы вооружения, будь то Россия или Китай, Америке необходимо убедиться, что у нас есть адекватная защита от них», — отметил Помпео.