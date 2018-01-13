WFPK Оригинал

Moby рассказал, как «друзья из ЦРУ» просили его распространять информацию о «русском сговоре»

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В интервью радиостанции WFPK популярный музыкант Moby сообщил, что агенты ЦРУ просили его распространять в соцсетях информацию о «связях» американского президента с Москвой. Музыкант также посетовал, что конгресс всё ещё не призвал администрацию Дональда Трампа к ответу.
Moby рассказал, как «друзья из ЦРУ» просили его распространять информацию о «русском сговоре»
Reuters

Вскоре после инаугурации Дональда Трампа популярный продюсер и DJ Moby писал в соцсетях, что обладает «инсайдерской информацией» о связях американского президента с Москвой. В недавнем интервью радиостанции WFPK он вновь выступил с аналогичными утверждениями. 

Он рассказал, что на концертах ему приходилось встречаться с «друзьями из разведсообщества», «действующими и бывшими агентами ЦРУ», которые выражали беспокойство относительно действующего главы Белого дома и называли его «русским агентом». «Поэтому они передали мне кое-какую информацию и сказали: «Послушай, у тебя больший охват аудитории в социальных сетях, чем у кого-либо из нас. Не мог бы ты опубликовать эти сведения там?» — признался Moby.
 
По словам музыканта, он не знает, каковы реальные масштабы «сговора» американского президента с Россией. Тем не менее существует «множество доказательств пагубного сотрудничества администрации Трампа с русскими»,  добавил он.
 
Moby выразил сожаление, что конгресс до сих пор не призвал президента и его окружение к ответственности. Он надеялся, что законодателей заинтересуют сведения о возможной связи между исполнительной ветвью власти и «враждебным государством». Но его надежды не оправдались.
 
«Всё это очень тревожно и будет становиться только ещё более мрачным. Потому что глубины бизнеса семьи Трампов, их связи с организованной преступностью, финансированием терроризма, российскими олигархами — это настоящий мрак. Я думаю, нам всем следует застегнуть ремни безопасности и ждать», — предложил он.  
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WFPK США Северная Америка
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