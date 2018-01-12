CNN: Кремль надеется на разрядку отношений с США, несмотря на «жалящие» санкции

Владимир Путин продолжает отвергать обвинения во «вмешательстве» Москвы в американские выборы, но воздерживается от критики в адрес Дональда Трампа, передаёт CNN. Российский президент всё ещё рассчитывает восстановить отношения с Белым домом, хотя разочарование властями США и раздражение в Кремле с каждым месяцем лишь усиливаются, отмечает корреспондент телеканала.

Россия вновь отвергла обвинения о сговоре и вмешательстве в американские президентские выборы. По данным российских СМИ, в четверг Владимир Путин назвал эти обвинения «полной чушью». Он заявил, что они являются частью политической игры, которую против Дональда Трампа ведут его противники.

С нами на связи из Москвы корреспондент CNN Пола Ньютон. Итак, Пола, Владимиру Путину не пришлось глубоко лезть в свой мешок хитростей. Это его стандартный ответ уже больше года.

ПОЛА НЬЮТОН, корреспондент CNN: Да, Сирил, вы абсолютно правы. И он снова вернулся к тому, что говорил более года назад, чтобы заявить: «Послушайте, мы не имеем к этому никакого отношения». И он вновь сказал, что именно противники Трампа пытаются раздуть эту проблему.

Несмотря на всё вышесказанное, Сирил, примечательно, что он решил высказаться и повторить отрицание, которое он многократно повторял в прошлом, именно сейчас. Давайте послушаем.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: То, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки, как минимум они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определённые вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют.

ПОЛА НЬЮТОН: Владимир Путин заявляет, что сами США вмешиваются в выборы в других странах и именно они, а не Россия, вмешиваются в политические движения по всему миру.

И всё же, Сирил, давайте вернёмся к более насущному вопросу. У заявления Владимира Путина была очень конкретная причина. Кремль вновь раздражён из-за новых санкций. Речь не идёт о новом раунде санкций, но о санкциях, которые наконец-то будут приняты, возможно, в конце января.

И что же произойдёт, Сирил? Это означает, что его ближайшее окружение — те, кто обладает наибольшим количеством власти, влияния и, самое главное, денег в России, —начнут подпадать под санкции.

И уже можно наблюдать движения этой политической и деловой элиты. Они предпринимают шаги, чтобы защитить свои богатства здесь, в России, и в других частях света. И можно сказать, что в любом виде или форме это раздражает Владимира Путина. И это навредит и ему, и экономике, которая вновь оказалась на подъёме, особенно в связи с повышением цен на нефть в последние несколько дней.

Вместе тем Владимир Путин добавил, что он готов к любому развитию событий, когда дело касается отношений с Соединёнными Штатами. И это означает как позитивное, так и любое негативное развитие событий.

И мне показалось весьма примечательным, что он не противопоставляет себя напрямую президенту. Он не противопоставляет себя Дональду Трампу. Неужели Владимир Путин всё ещё рассчитывает на улучшение отношений?

ПОЛА НЬЮТОН: Да, несомненно. Давайте обратим на это внимание: не только Владимир Путин не противопоставляет себя Дональду Трампу, но и Дональд Трамп не противопоставляет себя лично Владимиру Путину вообще. Ни на какой-либо публичной площадке, ни в приватных беседах, о которых бы нам было известно.

Что, по словам Владимира Путина, необходимо? Он заявляет, что необходимы храбрость и здравый смысл, чтобы стороны сели за стол переговоров и улучшили отношения. Он повторил ровно то же самое, что говорил Дональд Трамп. А именно, что российско-американские отношения полезны не только для этих двух стран, но и для геополитики в целом.

Но очевидно, что разочарование в Кремле продолжает накапливаться месяц за

месяцем. Потому что, Сирил, они считали, что всё это сойдёт на нет, что в какой-то момент они смогут добиться отношений с Белым домом, на которые они рассчитывали, и найти точки соприкосновения, по крайней мере, по тем вопросам, по которым их мнения совпадают. И, честно говоря, они не рассчитывали на подобное усиление санкций.

Повторюсь, эти санкции были приняты конгрессом; Белый дом, Дональд Трамп нехотя их подписал. И уже к концу этого месяца можно будет увидеть, как эти санкции начнут жалить людей в ближайшем окружении Владимира Путина.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 января 2018 года.