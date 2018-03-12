SRF: Вашингтон продаёт оружие бывшим врагам «без угрызений совести»

За последние пять лет глобальная торговля оружием выросла на 10%, сообщает SRF, ссылаясь на данные Стокгольмского института исследования проблем мира. Лидирующее положение в торговле вооружением по-прежнему занимают американские концерны, клиентами которых стали даже такие «бывшие враги», как Вьетнам, отмечает издание.

С 2013 по 2017 год мировая торговля оружием выросла на 10% по сравнению с предшествующей пятилеткой, сообщает журналист SRF Фреди Гштайгер со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира. Наибольшую выгоду от этого получила военная промышленность США: 34% мирового экспорта оружия приходится на Америку. Таким образом, американская военная промышленность укрепила свои уже и так лидирующие позиции. Вслед за США идёт Россия с 22%. Экспорт Китая и важнейших европейских экспортёров не превышает 10%, отмечает автор материала.

Доминирующее положение США основано на «гигантском внутреннем рынке», получающем прибыль от военного бюджета в размере $600 млрд. Продажи американской армии делают ведущие оружейные фабрики «гигантами», что позволяет им затем продавать оружие иностранным государствам. Среди десяти крупнейших оружейных концернов мира не менее шести американских. В тройку лидеров входят Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Главными покупателями выступают Саудовская Аравия, ОАЭ и Австралия.

При этом постоянно появляются новые клиенты, например Индия, которая сейчас стала главным импортёром вооружения. После того как она десятилетиями делала закупки у России, она стала приобретать всё больше оружия у США. За последние годы американские концерны увеличили свой сбыт в Индию в шесть раз. Даже Вьетнам с недавнего времени покупает оружие у своего «бывшего заклятого врага». «Длинный список клиентов США показывает, что Вашингтон не испытывает никаких угрызений совести, продавая оружие зонам конфликта», — резюмирует автор SRF.