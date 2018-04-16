El País: Израиль встревожен возможными поставками российских С-300 в Сирию

Израиль опасается, что поставки российских систем ПВО С-300 в Сирию поставят под угрозу «свободу действий» израильских ВВС в соседнем государстве, передаёт El País. Кроме того, в стране опасаются, что размещение в Сирии более современных систем может оградить Дамаск от «будущих ответных мер».

Объявление о том, что в связи с ракетными ударами союзников во главе с США Россия планирует рассмотреть возможность поставки комплексов С-300 в Сирию, вызвало обеспокоенность Израиля, передаёт El País.

Издание отмечает, что на данный момент системы ПВО Сирии состоят из оружия советской эпохи. При этом вооружённые силы Израиля опасаются того, что размещение в стране более современных систем противовоздушной обороны может оградить Дамаск от «будущих ответных мер».

Кроме того, обеспокоенность Израиля вызывает и тот факт, что размещение комплексов С-300 поставят под угрозу «свободу действий» израильских ВВС в соседнем государстве.

El País напоминает, что ранее начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению возможности продажи системы ПВО С-300 Дамаску на фоне ракетных ударов США и их союзников по Сирии.

Прежде Россия уже рассматривала подобную возможность, однако с началом сирийского конфликта отказалась от поставок данных зенитно-ракетных комплексов в Сирию. Как отмечается, на решение повлияло нежелание Запада перевооружать режим Асада.

Отмечается, что в Сирии уже развёрнуты самые современные российские системы противовоздушной обороны С-400. Системы призваны защищать военные объекты России в арабской республике. Так, у России имеются две военные базы в Сирии: военно-морская в городе Тартус и авиабаза Хмеймим. Кроме того, в настоящий момент Россия господствует в сирийском небе за счёт десятков истребителей, в том числе новейших Су-57, полагает El País.

Комментарии читателей на сайте El País:

Juan Espinosa: То есть, с точки зрения Израиля, Сирия должна спокойно смотреть, как ракеты падают на территорию страны, потому что её системы противовоздушной обороны слишком устарели, чтобы отражать подобные атаки. Логично, что они хотят приобрести технологии лучше, чем те, что есть у них, для своей защиты, как логично и то, что эти технологии им поставляют их союзники из России.

Dominique Charriere: Будем надеяться, что это произойдёт. До смерти надоели Израиль и его друзья-саудовцы.

vox populi: Израиль недоволен наличием военного превосходства, кроме того, они требуют, чтобы их жертвы не могли защищаться, — правильно говорила моя бабушка: лучше бояться, чем не бояться, и у Израиля есть серьёзные основания для страха, их поведение не может вечно оставаться безнаказанным, и рано или поздно им придётся пожинать плоды своих действий. И если Израиль действительно интересует их безопасность и поддержание мира, в их же интересах отказаться от своей агрессивной и экспансионистской политики, потому что если они будут продолжать грабить своих соседей и нападать на них, Израиль точно не станет более безопасной страной, а скорее наоборот.

Salah Edin: Потому что им нечего бояться, это вооружение направлено на защиту, а не на нападение на кого-либо!!!

Francisco Gomez: Израиль боится того, что его соседи смогут защищаться.