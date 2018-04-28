Press TV: «сделка закрыта» — Турция отмахнулась от угроз Вашингтона ввести санкции за С-400

Турция не приемлет позицию Вашингтона, угрожающего ввести санкции в отношении Анкары за закупку российских С-400, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Сделка по российским ЗРК завершена, но Турции нужны дополнительные системы ПВО, так что она готова рассмотреть предложения союзников, отметил министр.

Турция решила проигнорировать угрозы Вашингтона ввести санкции в отношении Анкары из-за её планов по приобретению российских комплексов С-400. Турецкие власти настаивают, что их этим не напугать, сообщает Press TV.

«Позиция «мы вводим санкции, если вы покупаете», не повлияет на Турцию. Турция не собирается с этим мириться. Если мы будем обсуждать, что мы вместе сможем сделать в будущем, то пожалуйста», — заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу после встречи со своим новым американским коллегой Майком Помпео на полях саммита НАТО.

Своими комментариями Чавушоглу поделился после того, как Помпео поднял вопрос о серьёзных опасениях относительно планов Анкары по закупке зенитных ракетных систем С-400, а также после того, как постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пригрозила «серьёзными последствиями» за сделку с Россией.

Как отметил неназванный высокопоставленный американский госслужащий, Помпео призвал Турцию присмотреться к натовским системам взамен российских. Как подчёркивают США, С-400 несовместима с комплексами, которыми пользуются в странах НАТО.

Анкара подписала соглашение о покупке российских систем стоимостью $2,5 млрд в декабре прошлого года в рамках усиления оборонной способности Турции. Чавушоглу подчеркнул, что сделка по С-400 уже закрыта и что Анкара готова рассмотреть дополнительную закупку других комплексов у своих союзников.

«Мы закрыли сделку по С-400. Это дело решённое. Но нам нужно больше комплексов ПВО. И мы можем обсудить дальнейшие закупки», — цитирует Press TV главу турецкого МИД.

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что закупка российских комплексов — «национальное решение Турции», и призвал Вашингтон поддерживать диалог с Анкарой.