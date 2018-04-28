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Press TV: «сделка закрыта» — Турция отмахнулась от угроз Вашингтона ввести санкции за С-400

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Турция не приемлет позицию Вашингтона, угрожающего ввести санкции в отношении Анкары за закупку российских С-400, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Сделка по российским ЗРК завершена, но Турции нужны дополнительные системы ПВО, так что она готова рассмотреть предложения союзников, отметил министр.
Press TV: «сделка закрыта» — Турция отмахнулась от угроз Вашингтона ввести санкции за С-400
Reuters

Турция решила проигнорировать угрозы Вашингтона ввести санкции в отношении Анкары из-за её планов по приобретению российских комплексов С-400. Турецкие власти настаивают, что их этим не напугать, сообщает Press TV.

«Позиция «мы вводим санкции, если вы покупаете», не повлияет на Турцию. Турция не собирается с этим мириться. Если мы будем обсуждать, что мы вместе сможем сделать в будущем, то пожалуйста», — заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу после встречи со своим новым американским коллегой Майком Помпео на полях саммита НАТО.

Своими комментариями Чавушоглу поделился после того, как Помпео поднял вопрос о серьёзных опасениях относительно планов Анкары по закупке зенитных ракетных систем С-400, а также после того, как постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пригрозила «серьёзными последствиями» за сделку с Россией.

Как отметил неназванный высокопоставленный американский госслужащий, Помпео призвал Турцию присмотреться к натовским системам взамен российских. Как подчёркивают США, С-400 несовместима с комплексами, которыми пользуются в странах НАТО.

Анкара подписала соглашение о покупке российских систем стоимостью $2,5 млрд в декабре прошлого года в рамках усиления оборонной способности Турции. Чавушоглу подчеркнул, что сделка по С-400 уже закрыта и что Анкара готова рассмотреть дополнительную закупку других комплексов у своих союзников.

«Мы закрыли сделку по С-400. Это дело решённое. Но нам нужно больше комплексов ПВО. И мы можем обсудить дальнейшие закупки», — цитирует Press TV главу турецкого МИД.

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что закупка российских комплексов — «национальное решение Турции», и призвал Вашингтон поддерживать диалог с Анкарой. 

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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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военная техника ЗРК Майк Помпео НАТО ПВО Россия С-400 США Турция
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