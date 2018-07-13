CNN

CNN: Трамп назвал главные темы переговоров с Путиным

Материал представлен в переводе ИноТВ
На пресс-конференции в Лондоне президент США обозначил международные проблемы, которые он намерен обсудить со своим российским коллегой 16 июля в Хельсинки. Особое внимание Трамп уделил теме распространения ядерного оружия. Кроме того, глава Белого дома пообещал СМИ, что обязательно спросит Путина о вмешательстве в выборы, хотя и не ждёт от того чистосердечных признаний.

Джонатан Свон из Axios. Господин президент, если можно, два вопроса. Первый вопрос: сейчас, когда ваш визит в Великобританию подходит к концу, вы могли бы назвать нам три или четыре цели, которых вы хотите достичь на встрече с Владимиром Путиным? И второй вопрос: в чём заключается выгода Америки от присутствия десятков тысяч американских военнослужащих в Европе? Спасибо.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: С президентом Путиным я встречаюсь в понедельник. Этому предшествовала потрясающая встреча с НАТО. Большинство из вас освещало это событие правильно. Конечно, вначале было раздражение, но в конце все пришли к согласию и договорились делать то, что должны. Фактически исполнять свои обязательства.

(Терезе Мэй) Вы-то соблюдали это в полной мере, у вас проблем не было. А у некоторых были. Думаю, по окончании этой встречи мы как организация стали сплочённее и богаче, чем когда-либо. Так что наши позиции сильны.

С президентом Путиным мы обсудим целый ряд вопросов. Мы поговорим об Украине, Сирии и других частях Ближнего Востока. Я буду говорить о распространении ядерного оружия. Потому что мы масштабно… Вы же знаете, мы модернизируем, приводим в порядок и закупаем. Эта технология имеет просто опустошительную силу. И они тоже многое делают. Это очень, очень плохая политика. У нас нет выбора. Но мы чрезвычайно сильны, и они очень сильны. И я буду говорить о распространении ядерного оружия. Если получится, это будет замечательно.

Это не только мы, не только Россия и США. Другие страны тоже. Но мы два лидера. Мы будем лидером, они будут вторыми. Наверное, третьим будет Китай. Думаю, мы все будем говорить об этом. Если мы сможем что-то сделать с распространением ядерного оружия, для меня, Джонатан, это станет колоссальным достижением.

Мы поговорим и о других вещах. Я знаю, что вы спросите, будем ли мы говорить о вмешательстве (в выборы. — ИноТВ). Я обязательно подниму этот вопрос. Не думаю, что он скажет что-то вроде: «Да, это я, это я, вы меня уличили!» Таких сцен, как у Перри Мэйсона*, я думаю, не будет. Но никогда не знаешь, что произойдёт. И я обязательно твёрдо задам этот вопрос.

И надеюсь, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией. Я думаю, и премьер-министр со мной согласится, что, если у нас будут хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами, это будет хорошо, а не плохо. Будем на это надеяться, Джонатан.

Дата выхода в эфир 13 июля 2018 года.

* Перри Мэйсон — адвокат, герой детективных романов Э. С. Гарднера (прим. ИноТВ).

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источник
CNN США Северная Америка
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