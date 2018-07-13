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Fox News: Трамп держит всех в неведении о содержании встречи с Путиным, и союзникам это не нравится

Материал представлен в переводе ИноТВ
Предстоящий саммит президентов США и России уже сравнивают со встречами Рейгана и Горбачёва, отмечает Fox News. По мнению американского публициста Марка Амбиндера, между Трампом и Рейганом есть несомненное сходство. Однако если в 1980-е годы Вашингтон действовал заодно с НАТО, то сегодня союзникам Америки остаётся лишь гадать о целях переговоров Трампа и Путина.

На следующей неделе президент (США. — ИноТВ) встречается в Хельсинки с российским лидером Владимиром Путиным, и это событие сравнивают со встречами президента Рейгана с Горбачёвым в 1980-е годы.

С нами на связи Марк Амбиндер, автор книги «Грань: Рональд Рейган и ядерный психоз 1983 года». Итак, Марк, критики президента говорят, что он не любезен с нашими союзниками и любезен с Путиным. Разве не так же Рейган вёл себя с Горбачёвым?

МАРК АМБИНДЕР, публицист: В какой-то степени, Стюарт. В какой-то степени. И есть несомненное сходство между президентом Рейганом и президентом Трампом. Определённо, президент Рейган не боялся испортить музыку, когда дело касалось НАТО. В какой-то момент США даже ввели односторонние санкции против компаний, которые вели дела с Советским Союзом. Это было связано с нефтепроводом, если помните, после военного положения в Польше.

И, конечно же, оба (Рейган и Трамп. — ИноТВ) пришли к власти после революции в своей партии. И, конечно, им обоим свойственна вера в то, что при личной встрече они могут быть очень убедительными и могут уговорить людей на что угодно.

Думаю, главное различие в целях. То есть при президенте Рейгане у НАТО была единая цель. А сейчас, осмелюсь сказать, — и кадры, которые мы видели сегодня утром, тому подтверждение — союзники по НАТО на самом деле понятия не имеют, чего президент Трамп хочет от Путина. И они стремятся к некоторой определённости.

А как по-вашему, чего президент Трамп хочет добиться от Путина во время конкретно этой встречи?

МАРК АМБИНДЕР: Очень хороший вопрос. Он ведь не раскрывает карты. Думаю, он хочет выстроить с Путиным такие отношения, которые в будущем позволят ему заключать грандиозные сделки. Например, возобновить соглашения по СНВ. Может быть, даже официально окончить Вторую мировую войну и урегулировать некоторые из споров Японии и России по Курильским островам и не только. И, думаю, создать фундамент для двусторонних торговых отношений.

Полагаю, президент Трамп верит, что, выстроив с Путиным дружеские отношения, выходящие за пределы того, что было раньше, он, может быть, снизит напряжённость и в странах НАТО. Возможно, что он так думает.

Согласны ли вы со следующим утверждением? Президент Рейган проводил встречи с Горбачёвым с позиции силы: очень сильная экономика и растущая армия. Так ли сильны позиции президента Трампа перед встречей с Путиным?

МАРК АМБИНДЕР: Я не из тех, кто верит в повторение истории. Сходство, определённо, есть. Но вот что я скажу: есть одно большое различие, которое, я считаю, важно обозначить. Рейган много читал о Советском Союзе, много изучал его. Долгие годы он писал о нём и изучал его. И у него был значительный… К тому времени, как он встретился с советским лидером… А то ведь они всё умирали и умирали! Но к тому времени, как он был готов встретиться с советским лидером, он интуитивно понимал, чего на самом деле хочет Россия. И я не знаю, понимает ли Трамп интуитивно, чего хочет Владимир Путин.

Он уже многих удивил, а ведь не прошло и двух лет, как он в Овальном кабинете. Большое спасибо, что уделили нам время в такой важный день, Марк Амбиндер. Я вам признателен, сэр. Спасибо!

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.

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Fox News США Северная Америка
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