«Была бы возможность — уехала бы из страны»: Трамп ударил по патриотизму американцев

Новый опрос, проведённый в США компанией Gallup, показал, что лишь 47% граждан страны «в высшей степени гордятся» тем, что они американцы. Это самый низкий показатель за всё время наблюдений, начавшихся 17 лет назад, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, дефицит гордости непосредственно связан с приходом Трампа — и некоторые из-за него даже задумываются о том, чтобы покинуть родину.

В эту среду США будут праздновать свой День независимости — однако, согласно данным нового опроса, некоторые американцы не в том настроении, чтобы веселиться. Поясняет Джинни Мус.



Так что же, патриотизм американцев, который когда-то был ярким, как фейерверк, начинает затухать?



ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Вы бы сказали, что в высшей степени горды быть американкой?



ЖЕНЩИНА: В настоящий момент — нет, уж простите.



О том, что они «в высшей степени горды» быть американцами, заявляют лишь 47% граждан США. Это самый низкий показатель с тех пор, как компания Gallup впервые задала этот вопрос американцам 17 лет тому назад.



ДЖИННИ МУС: «В высшей степени горжусь», «очень горжусь», «умеренно горжусь», «слегка горжусь» — какой вам вариант подходит?



ЖЕНЩИНА: Очень горжусь.



ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Думаю, я могла бы и побольше гордиться тем, что я американка.



МУЖЧИНА: Я — на 100% патриот.



ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Я скажу, что мне сейчас стыдно быть американкой.



ДЖИННИ МУС: Ну и как, гордитесь своим гражданством?



ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Ещё как горжусь.



Особенно прочувствованно нам отвечали иммигранты, например — вот этот гражданин США, приехавший из Индии.



МУЖЧИНА: Раньше очень гордился, а теперь, наверное, умеренно горжусь. Из-за этого мне очень грустно, но я надеюсь, что когда-нибудь буду вновь в высшей степени горд.



Те, кто признаётся в том, что их гордость пострадала, по большей части обвиняют в этом президента, который завернулся в американский флаг.



ЖЕНЩИНА: Я бы в высшей степени гордилась, если бы Трамп не был президентом.



ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Это позорно и отвратительно.



ДЖИННИ МУС: Я тогда вас внесу в графу «совсем не горжусь».



ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Совсем не горжусь, да. Была бы возможность — уехала бы из этой е…й страны, извиняюсь за свой французский.



В опросе Gallup «в высшей степени» гордящимися себя объявили 32% демократов — и 74% республиканцев. Ну а патриотизм президента вообще никогда не слабеет.



АКТЁР В ОБРАЗЕ ДОНАЛЬДА ТРАМПА: Сколько же звёзд… Если б это был не флаг, я бы с ним стал встречаться.



Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 июля 2018 года.