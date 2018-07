CNN: Трамп не стыдится нежных чувств к американскому флагу, но не всем эта любовь по душе

Президента США Дональда Трампа американский флаг манит, как магнит, передаёт CNN. Американский лидер неоднократно демонстрировал к нему нежные чувства на публике и заключал его в объятия. Однако многим пользователям сети такое поведение не показалось милым: они предложили «Старой славе» присоединиться к движению #MeToo.

Президент Трамп известен своей привязанностью к бывшему адвокату, — по крайней мере, так было раньше. Однако в его сердце найдётся уголок ещё для кое-чего. С подробностями Джинни Мус.



(Звучит песня You don’t always get what you want группы Rolling Stones).



Президента Трампа американский флаг манит как магнит. Но несмотря на то, что президента он притягивает, некоторых эта особенность отталкивает. «Ему нужно отдавать честь, а не ласкать», — написал в Twitter один критик. «Если он продолжить этим заниматься, то он задолжает этому флагу 130 тысяч долларов»,* — написал другой. «Срочные новости: Флаг вступает в движение #MeToo в знак протеста».



Однако, по мнению сторонников президента, именно так и должен выглядеть главнокомандующий — или, точнее, главнофлагообнимающий.



СТИВЕН КОЛБЕР, американский сатирик: Дональд Трамп только что потискал американский флаг.



Эти руки обвивали «Старую Славу»**, по крайней мере, пять раз. Было и мимолётное объятие, один раз Трамп к нему прильнул, а однажды он обнял два флага сразу. И это не говоря уже о…



ЗРИТЕЛИ: Обними «Славу»!



Толпа скандировала «обними его», и президент так и поступил, заключив «звёздно-полосатого» в свои объятия. Его митинг с обнимашками повторил даже Кукольный Трамп.



ДЖИММИ КИММЕЛ, американский комик: Как только он видит флаг, он сразу протягивает руку и хватает его за… звёздочку, наверное!



СТИВЕН КОЛБЕР: Должно быть, это единственный случай в истории, когда флаг сжёг себя сам.



Объятия под одобрительными взглядами бизнесменов во время встречи в четверг вызвали в Twitter различную реакцию. «Могу поспорить, что этот флаг совсем не прочь надолго запереться в горячем душе», — написал один пользователь. Однако другой отпарировал: «Боже, мне правда жаль, если тебя выводит из себя президент, который любит наш флаг и нашу страну». Иными словами, президента Трампа пытаются «приласкать» за его ласку по отношению к флагу. «Он похож на Лайнуса*** из «Чарли Брауна».



ЛАЙНУС ВАН ПЕЛТ, персонаж мультфильма «Счастье — это тёплое одеяло»: Мне нужно моё одеяло! Неужели никто из вас не чувствует уюта?



Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 июня 2018 года.



*Аллюзия на скандал, касающийся предположительной связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс (прим. ИноТВ).



**Прозвище американского флага (прим. ИноТВ).



***Персонаж комиксов, известный за своё обыкновение постоянно носить с собой одеяло (прим. ИноТВ).