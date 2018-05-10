BR: в немецком рейтинге доверия Россия обошла США и без «помощи» Трампа

Как оказалось, жители Германии стали доверять России больше, чем США, сообщает Bayerischer Rundfunk. И это притом что свою роль ещё совершенно не сыграло решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном, отмечается в статье на сайте немецкой радиокомпании.
Как оказалось, в настоящий момент жители Германии доверяют Российской Федерации больше, чем Соединённым Штатам, сообщает Bayerischer Rundfunk.
«Владимир Путин опережает Дональда Трампа, — отмечается в статье на сайте немецкой радиокомпании. — Доверие немцев как к России, так и к США невелико, вот только американцам они не доверяют больше».
Согласно последнему опросу Deutschlandtrend, 30% граждан ФРГ считают, что Российской Федерации можно доверять. Это на 4% больше, чем в предыдущем месяце.
«И только 25% немцев доверяют Соединённым Штатам (минус 3% по сравнению с апрелем) — причём на этом результате ещё не отразилось решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном», — подчёркивает Bayerischer Rundfunk.
Больше всего немцы доверяют Франции. По данным опроса, 90% жителей Германии испытывают доверие к своему крупнейшему соседу. Кроме того, 57% опрошенных довольны работой французского президента Эммануэля Макрона, а 82% граждан ФРГ и вовсе приветствуют его предложения относительно будущего Европейского союза.
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