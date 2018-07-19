Опрос NBC: при Трампе антироссийские настроения среди американцев только выросли

По сравнению с прошлым годом в США возросло количество людей, которые считают Россию недружественной или враждебной страной, сообщает CBS News со ссылкой на собственный опрос. По мнению телеканала, причиной тому политика администрации Дональда Трампа и продолжающееся расследование о «российском вмешательстве».

Большинство американцев считают Россию недружественной или враждебной США страной. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведённый NBC News среди 5314 человек.

68% респондентов продемонстрировали явно антироссийский настрой, что на 9% больше прошлого года. Это сигнализирует, что отношение американцев к России ухудшилось при администрации Дональда Трампа и на фоне расследования о «вмешательстве» Москвы в выборы, полагает телеканал.

Беспокойство участников опроса относительно России оказалась напрямую связано с их политическими предпочтениями. 47% демократов назвали Россию «величайшей непосредственной угрозой» Соединённым Штатам. Но только 10% республиканцев и 24% сторонников третьей силы согласились с подобной точкой зрения, отмечает NBC News.

Опрос также показал, что американцы скорее опасаются кибератак, чем открытого вооружённого конфликта. Кроме того, они не уверены, что правительство сможет защитить будущие выборы от внешнего воздействия.

Между тем накануне Трамп заверил, что США делают всё возможное, чтобы не допустить «российского вмешательства» в будущем. «У нас много влияния», — подчеркнул глава Белого дома.