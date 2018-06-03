SRF: с новым главой МИД Берлин заговорил с Москвой единым голосом

В отличие от своих предшественников новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас разговаривает с Россией недипломатично и открытым текстом, сообщает SRF. С ним на посту главы внешнеполитического ведомства Берлин наконец-то заговорил с Москвой единым голосом, а это в свою очередь поможет заручиться доверием других государств, считает корреспондент швейцарского телеканала Адриан Арнольд.
Германия претендует на роль посредника в отношениях между Украиной и Россией. 11 июня в Берлине представители обеих стран сядут за стол переговоров. Это будет первая встреча после 16 месяцев затишья. Попытка посредничества, о которой во время своего визита в зону конфликта заявил министр иностранных дел Хайко Маас, особенно примечательна тем, что ещё вчера во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он подчеркнул, что Германия стоит на стороне Украины. «Мы не оставим вас одних в урегулировании конфликта на востоке», — заявил он. Слова Хайко Мааса обозначили смену курса в российской политике Германии. Сюжет Адриана Арнольда.
Вот уже два месяца внешней политикой Германии руководит он. До этого на посту министра он был скорее невзрачным и тихим, но в должности министра иностранных дел начал вести себя иначе. И во время своего первого визита в Москву он пускай и говорил всё ещё тихо, но недипломатично и открытым текстом.
ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии:После нарушающей международное право аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины было утрачено много доверия.
Именно поэтому он сам и Германия поддерживают санкции. В интервью Spiegel он выразился ещё яснее: «Россия всё больше ограждалась от Запада и отчасти враждовала с ним. К сожалению, Россия ведёт себя всё враждебнее».
При правительстве Шрёдера Йорг Химмельрайх работал в штабе планирования внешнеполитического ведомства Германии. Как он сам сказал, заявления Мааса его удивили.
ЙОРГ ХИММЕЛЬРАЙХ, бывший работник министерства иностранных дел Германии:Я считаю, что это существенное изменение курса российской политики Германии. Необычно при этом то, что такие заявления делает министр от партии СДПГ.
Предшественники Мааса, товарищи Зигмар Габриэль и Франк-Вальтер Штайнмайер делали ставку на переговоры и диалог с Россией любой ценой. И постоянно ставили под вопрос жёсткий курс Меркель в отношении России и её санкционную политику. Хайко Маас этого не делает.
ЙОРГ ХИММЕЛЬРАЙХ:Это другое поколение, которое теперь в лице министра иностранных дел Мааса поднимает свой голос в СДПГ. Ну и базовая потребность в том, чтобы говорить с Россией открытым текстом также присутствует, по крайней мере, в Западной Германии, бывшем ФРГ.
АДРИАН АРНОЛЬД, корреспондент SRF:Это выгодно канцлеру Ангеле Меркель. С Маасом на её стороне Германия теперь говорит с Россией единым голосом. И таким образом становится надёжным помощником в обращении с Россией для всех других государств.
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