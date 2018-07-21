MAZ: глава МИД ФРГ напомнил Путину и Трампу об ответственности за безопасность в мире

Нет ничего плохого в том, что Россия и США проводят двухсторонние переговоры, заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Каждый раз Москве и Вашингтону, однако, необходимо напоминать, что они несут «огромную ответственность за безопасность и мир во всём мире», отметил глава МИД ФРГ.
Берлин должен сделать всё возможное для того, чтобы договор о РСМД между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами и дальше оставался в силе, заявил в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Любые другие сценарии означали бы угрозу для мира, — констатировал глава МИД ФРГ. — Я надеялся, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп найдут конкретный подход к решению этого важного вопроса».
По мнению Мааса, нет ничего плохого в том, что Россия и Соединённые Штаты «разговаривают друг с другом».
«Вот только обеим странам, судя по всему, каждый раз необходимо напоминать, что они несут огромную ответственность за безопасность и мир во всём мире», — уточнил министр иностранных дел Германии.
Как отметил Хайко Маас, Россия и США, помимо прочего, должны возобновить переговоры о мирном урегулировании сирийского кризиса.
«Только в этом случае мы сможем взяться за дело со всей серьёзностью и попытаться найти политическое решение на длительное время. Положить конец чудовищному конфликту и безмерным страданиям людей — такова главная внешнеполитическая задача в настоящий момент», — пояснил глава МИД ФРГ.
Маас также подчеркнул, что Германия хочет во что бы то ни стало сыграть свою роль в процессе мирного урегулирования конфликта в Сирии.
«Германия заслуживает места на главных переговорных площадках этого мира. Мы готовы взять на себя ведущую роль при восстановлении страны, как только политическое решение будет найдено», — заверил немецкий министр.
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