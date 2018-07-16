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CNN: США и их союзники обсуждают эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Поскольку сирийские правительственные войска продолжают возвращать под свой контроль потерянные территории страны, западные державы всё больше тревожит судьба так называемых «Белых касок», сообщает CNN со ссылкой на несколько анонимных источников. Как результат, США и их союзники теперь активно обсуждают планы по эвакуации членов этой организации, которых Дамаск и Москва считают террористами.
CNN: США и их союзники обсуждают эвакуацию «Белых касок» из Сирии
Reuters
По мере того как сирийское правительство отвоёвывает территории на юго-востоке и в других регионах страны, западных союзников всё больше тревожит безопасность группы «невооружённых спасателей-добровольцев», известных под названием «Белые каски», сообщает CNN.
 
Судьба приблизительно тысячи добровольцев и членов их семей, а также необходимость спланировать их возможную эвакуацию из страны стали одной из центральных тем для обсуждений между такими странами, как США, Великобритания, Франция и Канада, передаёт канал со ссылкой на дипломатические источники, а также на двух чиновников из американской администрации.
 
Согласно обсуждаемым планам, добровольцев-спасателей, которых официально называют «Сирийская гражданская оборона», собираются переселить в несколько стран. Два дипломатических источника заявили о возможности переброски некоторых членов этой организации в Канаду и США, другие два источника сообщили о том, что Германия приютит у себя часть спасателей.
 
Во время встреч на недавнем саммите НАТО американский президент Дональд Трамп обсуждал возможную эвакуацию членов этой группы, передаёт CNN. Так, в ходе саммита ряд переговоров по этому вопросу состоялся между США и Великобританией, сообщил один из источников, указав на то, что делегации западных стран убедили Соединённые Штаты помочь пролоббировать Израиль и Иорданию, чтобы те нашли пути эвакуации для оказавшихся в осаде спасателей.
 
«Белые каски» отказались комментировать этот вопрос каналу CNN.
 
Как отмечается в статье, власти Сирии и России называют членов этой организации террористами, однако и международное сообщество, и сами спасатели не согласны с этим определением.
 
Безопасность «Белых касок» может стать одной из тем на предстоящих переговорах между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом один из источников заявил CNN, что существуют опасения по поводу того, можно ли доверять Москве в этом вопросе.
 
Неназванный сотрудник американской администрации заявил каналу, что просить Россию о помощи — это не вариант, поскольку русские в прошлом месяце активно муссировали идею о том, что «Белые каски» — это террористы, подвергающие мирных граждан гонениям. По словам одного дипломатического источника, западные страны надеются найти способ, как помочь этой группировке покинуть Сирию без помощи России.
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CNN США Северная Америка
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