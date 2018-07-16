CNN: США и их союзники обсуждают эвакуацию «Белых касок» из Сирии

По мере того как сирийское правительство отвоёвывает территории на юго-востоке и в других регионах страны, западных союзников всё больше тревожит безопасность группы «невооружённых спасателей-добровольцев», известных под названием «Белые каски», сообщает CNN.

Судьба приблизительно тысячи добровольцев и членов их семей, а также необходимость спланировать их возможную эвакуацию из страны стали одной из центральных тем для обсуждений между такими странами, как США, Великобритания, Франция и Канада, передаёт канал со ссылкой на дипломатические источники, а также на двух чиновников из американской администрации.

Согласно обсуждаемым планам, добровольцев-спасателей, которых официально называют «Сирийская гражданская оборона», собираются переселить в несколько стран. Два дипломатических источника заявили о возможности переброски некоторых членов этой организации в Канаду и США, другие два источника сообщили о том, что Германия приютит у себя часть спасателей.

Во время встреч на недавнем саммите НАТО американский президент Дональд Трамп обсуждал возможную эвакуацию членов этой группы, передаёт CNN. Так, в ходе саммита ряд переговоров по этому вопросу состоялся между США и Великобританией, сообщил один из источников, указав на то, что делегации западных стран убедили Соединённые Штаты помочь пролоббировать Израиль и Иорданию, чтобы те нашли пути эвакуации для оказавшихся в осаде спасателей.

«Белые каски» отказались комментировать этот вопрос каналу CNN.

Как отмечается в статье, власти Сирии и России называют членов этой организации террористами, однако и международное сообщество, и сами спасатели не согласны с этим определением.

Безопасность «Белых касок» может стать одной из тем на предстоящих переговорах между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом один из источников заявил CNN, что существуют опасения по поводу того, можно ли доверять Москве в этом вопросе.

Неназванный сотрудник американской администрации заявил каналу, что просить Россию о помощи — это не вариант, поскольку русские в прошлом месяце активно муссировали идею о том, что «Белые каски» — это террористы, подвергающие мирных граждан гонениям. По словам одного дипломатического источника, западные страны надеются найти способ, как помочь этой группировке покинуть Сирию без помощи России.