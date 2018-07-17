Трамп: «фальшивая охота на ведьм» вбила клин между Россией и США

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» вбило клин между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение в интервью Fox News высказал Дональд Трамп. При этом американский президент предположил, что на встрече с Владимиром Путиным им, возможно, удалось выбить этот клин.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вызывает большое сожаление то, что происходит с нашей страной из-за этого (расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. — ИноТВ ). Мы никогда так настолько не преуспевали, в том числе экономически. Но когда вы видите то, что происходит… Я думаю, это вбивает клин между нами и Россией. Возможно, нам только что удалось выбить этот клин. Но между нами был вбит клин.

И президент Путин в самом начале выразил сожаление по этому поводу. Потому что, по его словам, мы могли сделать так много хорошего, в том числе оказать гуманитарную помощь Ближнему Востоку, не ограничиваясь Сирией. Можно было сделать многое по вопросам безопасности ядерного оружия. А это фактически самый большой, важный вопрос.

И они вбили этот фальшивый клин, устроили эту фальшивую охоту на ведьм, мошенническую сделку, в которой участвуют такие ребята, как (сотрудник ФБР. — ИноТВ) Питер Стржок, (экс-директор ФБР. — ИноТВ) Коми, (экс-замдиректора ФБР. — ИноТВ) Маккейб.

Эндрю Маккейб, Стржок, Пейдж.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Целая группа. И вы можете представить, кто ещё в неё входил. Это настоящий позор.

Если говорить о российском вмешательстве. Хиллари Клинтон через юридическую фирму заплатила организации Fusion GPS, которая наняла иностранного гражданина, чтобы он составил «российское досье». Его использовали, чтобы вас оболгать. И, кстати говоря, Путин подтвердил, что он не обладает подобной информацией о вас.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Он прекрасно знает, что собой представляет этот доклад. Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть на то, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему.

Тем не менее он готов заняться теми 12 людьми (россиянами, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы. — ИноТВ). Речь не идёт об экстрадиции. Но он готов принять людей Роберта Мюллера у себя и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями.

Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.