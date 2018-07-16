Sky News о пресс-конференции Путина и Трампа: каждый получил то, что хотел

На пресс-конференции в Хельсинки Путин поставил Россию в один ряд с Соединёнными Штатами и подчеркнул её особую роль в мире, передаёт Sky News. В то же время Трамп воспользовался возможностью ещё раз заявить об отсутствии предвыборного сговора с Россией.

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Когда я наблюдала за этой пресс-конференцией, у меня было впечатление, что оба лидера получили от неё именно то, что хотели. Президент Путин выступал первым, а это само по себе преимущество. И начал он, позиционируя Россию как сверхдержаву, наряду с Соединёнными Штатами. Две крупнейшие ядерные державы в мире, которые вместе несут особую ответственность по урегулированию мировых кризисов. То есть Россия — снова великая держава на мировой арене. Именно это президент Путин хотел донести до мира и до своей страны, выступая здесь, в Хельсинки.



То же и с президентом Трампом. Он хотел заявить об отсутствии сговора, стоя рядом с российским президентом. Пространно высказаться на тему «российского расследования» в присутствии президента Путина. Получить возможность выговориться, чтобы при этом президент Путин сказал: «Конечно, не было у нас никакого сговора с Соединёнными Штатами. Мы бы не стали ввязываться во что-то подобное».



И вот что ещё показалось мне интересным: Россия последовательно предлагает сотрудничество, когда другие страны обвиняют её… к примеру, в отравлении в Солсбери. Линия России всегда была такова: «Мы бы очень хотели увидеть доказательства. Мы с радостью будем сотрудничать со следствием». А Великобритания всегда заявляла: «Ни за что на свете мы не будем работать над этим делом вместе с вами».

Президент Трамп сегодня поступил совсем наоборот. Несмотря на то что есть 28-страничный обвинительный акт спецпрокурора Мюллера, где подробно изложены все доказательства, которые президент Путин изъявил желание видеть, президент Трамп сказал… Он очень твёрдо и веско высказался на этот счёт, но он также заявил, что вполне готов направить сотрудников ФБР допросить 12 сотрудников российской военной разведки, ГРУ, чтобы способствовать этому расследованию. И я отметила, скажем так, контраст между поведением тех, кто с подозрением относится к мотивам России, и поведением президента Трампа, который, может быть, не столь скептичен.



Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.