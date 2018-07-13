Politico: минюст США предъявил 12 российским офицерам обвинения во взломе серверов Демократической партии

Американский минюст предъявил официальные обвинения 12 российским офицерам в связи со взломом серверов Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года в США, пишет Politico. По данным издания, американская сторона считает, что эти российские граждане организовали похищение и публикацию внутренних документов демократов, спровоцировав скандал вокруг партии и, по мнению некоторых, помешав им одержать победу.
Спецпрокурор минюста США Роберт Мюллер, расследующий так называемое «российское дело», в пятницу предъявил 12 офицерам российских вооружённых сил официальные обвинения во взломе серверов Национального комитета Демократической партии с целью «саботировать» президентские выборы 2016 года, сообщает Politico.
Как подчёркивается в материале, обвинения, о которых объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, были предъявлены лишь за несколько дней до запланированной на понедельник в Хельсинки встречи между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам господина Розенстайна, американская сторона считает, что 12 россиян похитили и обнародовали внутренние документы Демократической партии, внедрив в компьютерные сети демократического Национального комитета и Комитета конгресса по предвыборной кампании демократов «вредоносный код»,
Чиновник также заявил, что одна из онлайн-платформ, распространявших в дальнейшем документы в сети, контролировалась Главным разведывательным управлением России, говорится в статье.
Новые обвинения — лишь последняя глава в «российском деле», в ходе расследования которого уже признали свою вину три бывших сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, напоминает обозреватель Politico. Как отмечает журналист, сам президент до сих пор находится под следствием по подозрению в препятствовании правосудию.
По мысли автора статьи, подобные меры со стороны минюста США «радикальным образом изменят конъюнктуру» для предстоящих переговоров Трампа с Путиным, который, по мнению американских спецслужб, и инициировал «кампанию по вмешательству» в президентские выборы 2016 года, дабы поспособствовать избранию Трампа.
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